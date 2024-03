Petardo contro l’auto della polizia locale prima di Como-Venezia: daspo per il tifoso

Lo scorso 3 marzo, allo Stadio Sinigaglia si è svolto l’incontro di calcio Como 1907-Venezia valevole per il campionato di calcio di serie BKT 2023/2024, partita che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di supporters della compagine lagunare.

I tifosi ospiti, radunatisi attorno le 15.30 nell l’area di sosta ubicata in via Colombo nel comune di Como, sonoa bordo dei bus navetta e mentre il corteo percorreva l’ultimo tratto di strada in prossimità dell’impianto sportivo, precisamente all’intersezione di via Recchi con via Vittorio Veneto, dalla seconda navetta un tifoso lanciava un petardo che, finito poi sul parabrezza anteriore di un’auto della Polizia Locale di Como, è esploso causando la rottura del vetro nonché il distacco e l’espulsione di parti plastiche proiettate nell’area circostante, ove si trovavano a pochi metri di distanza gli operatori delle forze dell’ordine.

L’autore del gesto, rimasto ignoto solo per poche ore, è stato identificato grazie agli immediati accertamenti dalla Digos della Questura di Como, coadiuvata dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, così è stato possible dare un volto e un nome alla mano all’autore.

Il giovane, non solo è stato denunciato presso la Procura della Repubblica di Como per i reati di danneggiamento e per lancio di materiale pericoloso, ma è anche destinatario del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – Daspo – emesso dal Questore di Como, che gli impedirà di tifare presso lo stadio la squadra del cuore per un periodo di due anni con l’applicazione anche della prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di firma presso l’ufficio di polizia più vicino alla propria residenza.