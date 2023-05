Prima la rapina sul treno Lomazzo-Como, poi prova a rompere una vetrina in via Milano: arrestato pakistano 29enne

La scorsa notte la Squadra Volante ha denunciato un cittadino pakistano di 29 anni, in Italia senza fissa dimora, per il danneggiamento di una vetrina di un negozio di via Milano e per essere sospettato di aver portato a termine, poche ore prima, una rapina in danno di un uomo sul treno della tratta Lomazzo e Como Lago.

Nelle ore precedenti, infatti, la volante della Polizia di Como è stata inviata in piazza Cavour dove ad attenderla si trovava un uomo di 44 anni originario del Marocco che ha riferito di essere stato picchiato e rapinato sul convoglio. L’uomo ha raccontato che un soggetto, probabilmente di origini pakistane, sulla banchina della stazione ferroviaria di Lomazzo lo aveva avvicinato e con la scusa di una sigaretta lo aveva colpito senza motivo con pugni e schiaffi al volto. La vittima era però riuscita a sottrarsi all’aggressione salendo immediatamente sul treno diretto a Como.

Tuttavia sullo stesso convoglio era salito anche l’aggressore che ha portato a termine l’obiettivo rapinando il povero malcapitato. Grazie alla reazione della vittima il malvivente è stato costretto a scendere frettolosamente alla stazione di Como Borghi mentre il 44enne ha proseguito per Como Lago ove ha provveduto a contattare il 112 – NUE e a denunciare l’accaduto fornendo una descrizione dell’aggressore. Più tardi, verso mezzanotte, una volante della Polizia del turno successivo è intervenuta in via Milano poiché un cittadino straniero stava danneggiando la vetrina di un negozio.

Gli agenti, quindi, lo hanno fermato e identificato, un cittadino pakistano di 29 anni, e, grazie al consueto scambio di informazioni tra i vari turni di servizio, lo hanno identificato come il possibile autore della rapina. E’ stato quindi sufficiente rintracciare nuovamente la vittima della rapina che, davanti a un album fotografico che conteneva, tra le altre, la foto del soggetto appena fermato, lo ha riconosciuto senza ombra di dubbio. L’uomo è stato quindi denunciato per rapina e danneggiamento.