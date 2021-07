Schianto a Buccinigo: i Vigili del Fuoco liberano dalle lamiere uno dei due feriti

Incidente a Buccinigo, frazione di Erba, questa mattina intorno alle 6.45.

Due le auto coinvolte nello schianto e due i feriti di 37 e 38 anni, di cui uno incastrato in un veicolo che è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Como e Erba accorsi in posto.

L’incidente si è verificato, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sulla provinciale 640, la Canzo Arosio. Presenti due ambulanze del Lariosoccorso di Erba e della Croce Azzurra di Como, oltre a due auto mediche. Vista la situazione critica è stato allertato anche l’elisoccorso. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Erba e Como ma non sarebbero in pericolo di vita.