VIDEO Barca rubata all’ormeggio di Villa Olmo, ira di Marco: “Quando Csu si deciderà a mettere una videocamera sarà sempre troppo tardi”

“Complimenti ai ladri che hanno visitato tutte le barche dell’approdo di Villa Olmo”. Comincia così, non senza rabbia, il racconto di Marco Corengia, comasco e pescatore per passione che al molo di villa Olmo (posti comunali gestiti e assegnati da Como Servizi Urbani) non ha più trovato la sua barca. Spiega: “Le hanno scoperchiate tutte, hanno frugato in tutti i gavoni, ma quando si è trattato di scegliere, hanno rubato la mia. Senza motore (era a fare la revisione), senza tappo, senza remi, ancora, dotazioni di bordo, pianalatura. Certo cari ladri del cXXXo, la barca era completamente vuota perché dai rivetti entrava acqua e dovevo metterla a posto”.

Così ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Rebbio collocando il furto tra le 16.30 del 22 gennaio e le 9.30 del 28. La barca è una “Canadian Ital Marine 420” di colore rosso e alluminio, ovviamente targata. Valore stimato in 500/600 euro. “Pesa poco – spiega alla redazione – circa 70kg, quindi i ladri l’hanno caricata con una certa facilità sul portapacchi di un’auto o in un furgone”. Al di là della denuncia resta l’amarezza e un doppio invito: “Consiglio invece ai vicini di ormeggio di passar via e dare un occhio. E quando Como Servizi urbani si deciderà a mettere una bella videocamera sarà sempre troppo tardi”.

LA DENUNCIA: