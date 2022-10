Maxi operazione anti droga oggi per contrastare lo spaccio a Lambrugo. I carabinieri di Cantù hanno presidiato strade e smantellato bivacchi nei boschi. In particolare sono operativi i militari del Nor, comandati dal Tenente Diego Bonavera e le squadre della stazione di Lurago d’Erba al comando del luogotenente Mastroianni. Le operazioni andranno avanti fino a questa sera.