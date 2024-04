Violento con il padre e allontanato da casa dal giudice. Ma la polizia lo trova comodo in camera da letto

Ieri pomeriggio in un’abitazione del quartiere di Rebbio, la volante ha arrestato un 22enne originario del Ghana, per aver inosservato il provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare emesso dal giudice qualche giorno prima, impostogli per le vessazioni fisiche e violente nei confronti del padre.

Infatti i poliziotti, nel primo pomeriggio di ieri, si sono presentati all’appartamento di Rebbio per notificare alcuni atti ai genitori del 22enne, trovandolo però presente in casa, tranquillo nella sua camera da letto, è stato prelevato, portato in Questura e arrestato per aver violato il provvedimento emesso dal giudice.

Il P.M. di turno, avvertito dell’arresto, ha disposto il trattenimento dell’uomo nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima previsto per questa mattina alle 11.