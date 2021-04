Aggressione in piazza Volta, Azione Como: “Assembramenti, violenza e bottiglie rotte. Non c’è sicurezza”

Solo poco fa raccontavamo della nuova aggressione avvenuta in serata in piazza Volta. La questione in serata è diventata subito politica.

Secondo le prime ricostruzioni, come riferivamo, un giovane a spasso con la propria fidanzata è stato aggredito, senza alcuna ragione apparente, da tre ragazzi che dopo averlo spinto a terra lo hanno preso a calci. Non è escluso che i tre fossero in preda ai fumi dell’alcol.

Così in serata Fulvio Martello, referente provinciale di Azione, il movimento politico di Carlo Calenda, è intervenuto duramente. Martello è residente della piazza: