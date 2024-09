A Como il cinema dei record apre la nuova attesissima stagione: grande programma e prezzi popolari

L’attesa di tanti spettatori è finalmente finita: dopo la pausa estiva e le prime settimane di programmazione, ecco svelata la prima parte del Cineforum 2024-25, la storica rassegna del cinema Astra, giunta alla 67esima edizione. 11 film da ottobre a dicembre, tutti con presentazione e dibattito, spalmati su ben 7 turni dal lunedì al mercoledì, con un caleidoscopio di geografie e tematiche.

Si comincia lunedì 7 ottobre con TATAMI, emozionante thriller al femminile che denuncia la condizione della donna nelle repubbliche islamiche, tema sul quale si soffermerà anche INSHALLAH A BOY. Molti poi i film biografici come il danese LA TERRA PROMESSA con Mads Mikkelsen o IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE, passando anche per l’italiano GLORIA! dedicato alle musiciste dimenticate nella Venezia di fine ‘700. Presenti anche i grandi maestri come il giapponese Kore’eda (L’INNOCENZA) e il francese Guédiguian (E LA FESTA CONTINUA!). Ma sarà anche un autunno di elezioni in molti Paesi quindi vedremo sullo schermo due riflessioni sulla democrazia: il leggero ma non banale C’ERA UNA VOLTA IN BHUTAN, dal regista di “Lunana”, e il Miglior film Orizzonti a Venezia 2023 UNA SPIEGAZIONE PER TUTTO che riflette sull’Ungheria e sull’Europa di oggi. Spazio anche alle commedie con TAXI MONAMOUR e FINALEMENT – STORIA DI UNA TROMBA CHE SI INNAMORA DI UN PIANOFORTE del “veterano” Claude Lelouch.

I prezzi degli abbonamenti rimangono invariati rispetto allo scorso anno con un’ulteriore novità per i giovani: oltre all’abbonamento Under 25 a soli 11 euro (1 € a film!) è stato infatti introdotto l’abbonamento Under 30 a 22 euro, pensato per accompagnare “per gradi” i tanti ragazzi che hanno scoperto il nostro cinema proprio grazie a questa rassegna. Sarà inoltre sempre possibile acquistare il biglietto singolo per ciascun film a 6,50 euro.

⭐ Abbonamento INTERO: 50 €

⭐ Abbonamento RIDOTTO: 40 € (iscritti Cineforum 2023/24, Soci BCC e ConcordiaM, Università della Terza Età UTE Volta, ANMIC Como e diversamente abili)

⭐ Abbonamento UNDER 25: 11 €

⭐ Abbonamento UNDER 30: 22 €

⭐ Biglietto singolo: 6,50 €

Come di consueto gli abbonamenti non sono personali (possono dunque essere prestati), assicurano l’ingresso in sala nel turno scelto e possono essere pagati con Carta del Docente o Carta Giovani. Da sabato 21 settembre sarà possibile acquistarli in orario di apertura cinema .

Rimangono per il momento invariati gli orari dei 7 turni di proiezione, da lunedì a mercoledì, con la speranza, per il prossimo ciclo di film a gennaio, di condensarli in soli due giorni grazie alla riapertura della balconata e il conseguente aumento di capienza: come già annunciato a fine agosto, infatti, i principali lavori di ristrutturazione sono terminati ma è necessario attendere il parere degli organi competenti che ci auguriamo si pronuncino positivamente nei prossimi mesi.

– Lunedì: ore 15:30 e 20:30

– Martedì: ore 15:00, 18:15 (in lingua originale con sottotitoli) e 21:00

– Mercoledì: ore 15:30 e 20:30

Con oltre 700 abbonati nelle scorse tornate, il Cineforum dell’Astra vuole riconfermarsi anche quest’anno tra i più importanti in Lombardia, ma soprattutto vuole essere il traino per ampliare sempre di più la cultura cinematografica e la voglia di comunità e sapere condiviso che sta sperimentando per la città e per tutte le fasce di età.

INFO PROGRAMMAZIONE E ORARI

www.astracinema.it

info@astracinema.it

031 7184184