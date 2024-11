Cena indiana e teatro con ArrivaMente: due appuntamenti per sostenere Il Sole Onlus

Il Sole Onlus invita tutti a partecipare a due eventi imperdibili all’insegna della cultura, della convivialità e della solidarietà. Due occasioni uniche per sostenere i progetti dell’associazione in Etiopia e India, regalando un futuro migliore a chi ne ha più bisogno.

Primo appuntamento: “In scena per Il Sole!” – 2a edizione (Posti limitati)

Dopo il successo riscosso nell’edizione di luglio (tutto sold-out!) domenica 1° dicembre 2024, alle ore 17:30, la compagnia teatrale AttivaMente “Pastificio Scenico” presenterà “L’importanza di essere onesto” di Oscar Wilde, in un’inedita versione ambientata in Lombardia. Lo spettacolo si terrà presso i locali di AttivaMente, in Via Pastrengo 15, Como.

Con leggerezza e umorismo, i nove attori daranno vita ai personaggi di Wilde, offrendo al pubblico un pomeriggio di intrattenimento e riflessione. Il ricavato della serata, con una donazione simbolica di 12€, sarà destinato ai progetti attivi in Etiopia, che offrono educazione, formazione e supporto psicologico a bambini e ragazzi vulnerabili.

Secondo appuntamento: “Cena Indiana di Solidarietà” (Posti limitati)

https://www.ilsole.org/news/una-cena-indiana-di-solidarieta/

Martedì 3 dicembre 2024, alle ore 19:45, il Namasté Indian Restaurant di Como (Piazza San Rocco 8 – Como) ospiterà una serata dedicata ai sapori autentici dell’India. Con un contributo di 35€, sarà possibile gustare un menù tradizionale a tre portate e sostenere i progetti de Il Sole Onlus in India, rivolti alle donne di casta dalit dell’Andhra Pradesh.

Due belle occasioni anche per farsi i migliori auguri di Natale! Unisciti a noi per una serata di buon cibo o di cultura, solidarietà e allegria, contribuendo a portare istruzione e opportunità alle comunità più vulnerabili.

Il Sole Onlus è un’organizzazione che opera dal 1997 per tutelare i diritti dell’infanzia e sostenere minori in situazioni di vulnerabilità. Attraverso progetti in Italia e nel mondo, promuove inclusione sociale, educazione, e sostegno alle comunità più fragili, in collaborazione con partner locali. Il suo impegno si concentra su programmi di accoglienza, educazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete per un futuro migliore.