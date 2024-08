La villa e il parco tra i più amati del lago di Como: ospite d’onore uno dei più grandi danzatori al mondo

La danza e il teatro danza di ricerca trovano a Como, nel bellissimo Parco di Villa del Grumello, un luogo d’eccezione nel quale intrecciarsi, confrontarsi, sperimentare e mettere in scena bellezza e creatività, per accogliere e aprirsi alla città con “nuove posture dell’abitare”.

La Villa del Grumello con la sua Serra e il suo Parco – da giovedì 29 agosto a domenica 1° agosto – diventa teatro della terza edizione della rassegna Teatro Danza. Ecotonalità. Posture per coabitare, innovativa kermesse ideata e organizzata dall’Associazione Villa del Grumello con la direzione artistica di Chiara Bignami che intreccia il teatro danza con altre forme d’arte, con approcci e sensibilità per sperimentare nuovi atteggiamenti di condivisione e connessione con lo spazio, di transizione tra un ecosistema e un altro.

Il Festival, che rientra nel progetto pluriennale Ecotonalità, è un invito ad attraversare, vivere e coabitare il Parco storico del Grumello partecipando, nelle quattro giornate (da giovedì a sabato dalle ore 18,30 e la domenica mattina) e con un unico biglietto di accesso giornaliero, agli spettacoli, agli incontri, alle diverse attività diffuse proposte per grandi e bambini e a fare pratica condivisa nei laboratori aperti a tutti. Protagonista, prima di tutto, sarà infatti proprio la cittadinanza, invitata a condividere esperienze, luoghi, pratiche ed emozioni in movimento.

Una quattro giorni ricca e intensa che vedrà alternarsi spettacoli, performance, incontri e laboratori, per adulti e per bambini, con la presenza di alcune tra le più importanti Compagnie italiane di teatro danza (in scena Roberto Zappalà e la Compagnia Tardito Rendina) insieme ad altre interessanti e giovani realtà attive nella danza di ricerca.

Ospite d’onore dell’edizione 2024 è il danzatore e coreografo libanese Bassam Abou Diab, che al Grumello porterà un po’ del suo mondo attraverso uno spettacolo e un laboratorio di danze tradizionali aperto a tutti. Si racconterà, inoltre, nel dialogo con il coreografo, critico e curatore Massimo Carosi.

Ad aprire la kermesse – che esplora creativamente il tema del limite – con “Anteprima Festival” giovedì 29 agosto alle 18.30 alla Serretta, una coabitazione ispirata al paesaggio liminale del Grumello: la narrazione tra filosofia e architettura del paesaggio s’intreccia con le note raffinate che indagano le mescole “ecotonali” e con la fluidità elegante del gesto olistico proprio delle discipline energetiche orientali. La lectio “Paesaggi anfibi: costitutivamente danzanti” di Annalisa Metta, architetta e Professore ordinario di Architettura del Paesaggio presso l’Università Roma Tre, è accompagnata dalle note dolci e suggestive della violoncellista Irina Solinas.

Partecipa alla coabitazione creativa e sperimentale il maestro Roberto D’Agostino con la sua performance di tàijìquàn “La danza dell’acqua: energia che scorre”.

La prima giornata di festival prosegue alle ore 19.30 nel Pratone della Villa con la performance “Storia di un ruscello” con Erica Meucci, danzatrice e autrice del Collettivo Laagam, che parla di vulnerabilità e di “non dominio” – ispirandosi all’ecologia sociale di Reclus – come vie per tessere relazioni e accettare la nostra identità ecologica accanto e assieme agli altri viventi. La danzatrice si muove sulla pietra senza mai poter scendere, trovando in questo limite un corpo che si trasforma, capace di ridisegnare le proprie geografie e i propri equilibri.

Venerdì 30 agosto dalle 18.30 alle 22.00 il parterre della Villa vedrà alternarsi spettacoli che riflettono la varietà di stili e di sensibilità proposti da importanti compagnie del panorama internazionale, ma anche da giovani proposte creative.

Alle 18.30 in scena in scena la Compagnia degli istanti con due brevi coreografie di e con Luca Campanella e Francoise Parlanti: nell’assolo “Amabili resti” armonia e disarmonia, illusione e ideale coabitano indagando l’intimità di un ricordo; “Koi No Yokan” (espressione giapponese che rappresenta la sensazione di aver incontrato la persona per cui si è destinati) parla di un presentimento di un legame profondo che troverà conferma col tempo e nel dialogo immersi nello spazio condiviso.

Alle 19.30 a coinvolgere sarà la freschezza della danza di Arearea con la performance “Inside Human Being” con Valentina Saggin, Irene Ferrara, Angelica Margherita: un’esplorazione del tema del confine, del margine, tra possibile e impossibile, attraverso la corporeità.

Alle 20.30 l’interpretazione assieme intima, poetica ed ironica di Aldo Rendina, teatro danzatore di grande qualità e intensità, catturerà il pubblico con lo spettacolo di teatro danza “Swan” (con ideazione e interpretazione di Aldo Rendina, accompagnamento alla creazione di Federica Tardito e co-produzione di Sosta Palmizi, eUROPA tEATRI): un approccio al Lago dei Cigni come moto per rinascere fedele a nessuna versione.

La rassegna sabato 31 agosto dalle 18,30 propone la performance itinerante site specific, tra Serra e Parco, del Progetto Collettivo Micorrize “Aurora come luce, compagna la notte” con azioni coreografiche della danzatrice e coreografa Marta Lucchini e con installazioni della scenografa Rosa Lanzaro. Un cammino nell’ordinario che si fa extra-ordinario, tra partiture coreografiche e installazioni; occasione per spostare lo sguardo, scoprire ciò che è minuto, relazionarsi col luogo restituendone l’incanto.

Alle 19.30 si entra ancor più nel vivo della rassegna: in scena un nome storico del teatro danza italiano con “Performative speech: studio sul Fauno”, momento di ricerca coreografica di e con Roberto Zappalà e con Filippo Domini. Lo spazio dove accade la danza, un tappeto, è un mondo altro dove esclusione, corteggiamento ed erotismo trovano il proprio spazio espressivo. Il tappeto separa e assieme unisce due mondi: uno reale e un altro fatto di sogni e di desideri, la danza da ciò che danza non è. Partendo dal ‘Prélude à l’Après-midi d’un faune’ di Debussy, Roberto Zappalà crea una performance unica, come una linea sinuosa che richiama le decorazioni floreali di un tappeto. Una produzione di Scenario Pubblico /Compagnia Zappalà in coproduzione con MilanOltre Festival.

Chiude la ricca giornata alle 20.30 il coinvolgente spettacolo “Eternal” del coreografo e danzatore libanese Bassam Abu Diab. Lo spettacolo restituisce attraverso la danza la ribellione “incorporata” verso il sistema sociopolitico autoritario e instabile del contesto Mediorientale di riferimento dell’artista. Una danza di protesta con gesti simbolici e movimenti che generano una potente inconscia influenza sugli individui. In questa performance, l’artista parla del rapporto che ha con il suo “Grande Fratello” e presenta sequenze di danza ribelle che ha creato per opporsi a questa autorità.

Completa l’evento l’incontro/intervista tra Massimo Carosi, curatore e organizzatore culturale, direttore artistico del Festival Danza Urbana di Bologna e il danzatore libanese.

La quarta e ultima giornata del festival, domenica 1° settembre è dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Con ritrovo al grande Cedro del Grumello alle 11.30, Campsirago Residenza propone “Alberi maestri Kids”, un cammino esperienziale e sensoriale rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni. Un’esperienza di teatro immersivo, un viaggio di iniziazione alla scoperta dell’affascinante complessità del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita.

Ad arricchire la quattro giorni il mercatino diffuso nel Parco con realtà del territorio attive e sensibili verso i temi socio ambientali e l’inclusione sociale; occasione di scoperta di prodotti locali, creazioni artistiche e di piccole pratiche per grandi e bambini.

Inoltre, durante il Festival è attivo il Ristoro del Grumello, per uno spuntino, merenda o aperitivo immersi nella bellezza del Parco del Grumello. A cura di La Breva catering.

INFO E PRENOTAZIONI

I programmi di dettaglio degli spettacoli, dei laboratori e le informazioni per le prenotazioni sono consultabili sul sito www.villadelgrumello.it

Per partecipare agli spettacoli – fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna performance – è necessario munirsi del biglietto giornaliero, che dà accesso al parco e alle attività in programma (esclusi i laboratori):

Tutte le iniziative – gratuite e a pagamento – sono con prenotazione e prevendita obbligatoria.

Anteprima giovedì 29 agosto: partecipazione gratuita

venerdì 30 e sabato 31 agosto: ingresso omnicomprensivo euro 10 a persona a giornata

Ridotto disabili e bambini under 12 euro 5

Domenica 1° settembre: spettacolo per bambini euro 5

LABORATORI

“Misticanza” dal movimento alla danza | Sabato 31 agosto | euro 30

“Dabke Fusion”| Domenica 1° settembre| gratuito con prenotazione obbligatoria

L’evento – patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Como – è realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo e del Ministero della Cultura PNRR Parchi e Giardini oltre che di sponsor privati.In caso di maltempo gli spettacoli si terranno dentro la Villa e la Serra, fino ad esaurimento posti.

L’accesso alla Villa è solo pedonale. L’ingresso al parcheggio per le auto è da via Bignanico.

