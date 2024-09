Auto elettriche e franco forte, dopo 53 anni chiude la ‘fabbrica dei frontalieri’ in Canton Ticino: addio a 70 posti di lavoro

A comunicare la chiusura, mercoledì scorso, la stessa impresa, che produce da 53 anni molle per valvole destinate all’industria automobilistica. Lo stop alla produzione avrà conseguenze su una settantina di persone. I primi licenziamenti – si legge nel comunicato – saranno effettivi per la fine del 2024.

Pessima notizia per i frontalieri dal Canton Ticino: chiude definitivamente Mubea Fabbrica Molle, che cesserà la produzione a Bedano il 31 marzo 2025. Tanti i lavoratori italiani (sugli 82 totali) da anni impiegati nell’azienda, ben oltre la metà del personale.

Auto elettriche e franco forte tra le cause

“A seguito della crescita che ha preso piede nel mercato delle auto elettriche, si è ridotto lo sviluppo di nuovi motori a combustione interna, non lasciando intravedere nuove opportunità commerciali – affermano i vertici aziendali – Il volume produttivo si è già ridotto drasticamente e le previsioni economiche indicano un trend costantemente negativo. L’aumento del forte tasso di cambio del franco svizzero e gli elevati costi di produzione che ne derivano gravano sempre di più sull’impresa. A ciò si aggiungono le sfide economiche sul piano mondiale, rappresentate dagli elevati costi energetici e dall’inflazione”.

Mubea ha reso noto di aver previsto un piano sociale volontario e un sostegno attivo nella ricerca di nuovi posti di lavoro; sono previsti provvedimenti per i lavoratori a partire dai 58 anni di età e la possibilità di lasciare l’azienda in tempi rapidi per chi dovesse trovare un altro posto di lavoro.