Cermenate, Bolton Food è la migliore impresa agroalimentare del Comasco (e top in Lombardia)

Per il secondo anno consecutivo, Bolton Food – nota per i suoi marchi Rio Mare, Palmera e Simmenthal – è stata premiata tra le aziende più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e sostenibili con sede legale in Lombardia. A ritirare il premio in rappresentanza dell’azienda Cesare Monti, Corporate Accounting & Tax Manager Italy, durante la cerimonia di premiazione che si è svolta venerdì 3 marzo presso l’Auditorium “Giorgio Squinzi” di Assolombarda in occasione del 46° evento Industria Felix, 7a edizione della Lombardia. In particolare, Bolton Food è stata premiata come miglior impresa del settore agroalimentare per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Lombardia, contribuendo alla crescita dei ricavi a livello percentuale della provincia di Como con il 21,3% per 23 miliardi. L’analisi del conto economico, con parametri vincolanti risultati idonei, con il livello di solvibilità o sicurezza finanziaria del Cerved Group Score e con un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente sono stati i criteri che hanno permesso l’assegnazione del premio.

Spiegano: “Un risultato importante che conferma l’impegno di Bolton Food nello sviluppo di un modello di business integrato in cui la sostenibilità da un punto di vista economico, ambientale e sociale è al centro. Lo stabilimento produttivo di Cermenate – unico impianto italiano di Rio Mare – è, infatti, tra i più grandi e tecnologicamente avanzati dell’Unione Europea. Una produzione che rende la provincia di Como la prima in Italia per export di pesce lavorato e riconosciuta a livello internazionale come simbolo del valore del Made in Italy”.

L’evento è stato presentato dai giornalisti Angelo Mellone, vicedirettore Day Time Rai, e Maria Soave, conduttrice Tg1, e organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con i patrocini di Simest e Confindustria Lombardia.

BOLTON FOOD

Bolton Food è la Business Unit operativa nella produzione e commercializzazione dei prodotti e dei marchi alimentari di Bolton Group, un’impresa multinazionale familiare italiana che da oltre 70 anni produce e distribuisce produce e distribuisce una vasta gamma di marche innovative e sostenibili. Bolton Food è uno dei principali player a livello mondiale nel mercato delle conserve ittiche grazie alla sua leadership in Italia ed in Europa e la sua presenza in oltre 60 paesi. Sul mercato italiano Bolton Food è presente con i marchi Rio Mare e Palmera. Fanno parte del portafoglio Food di Bolton altri importanti marchi come Saupiquet, Isabel e Cuca.

Nel 2021 il Gruppo Bolton ha anche finalizzato l’acquisizione di Wild Planet, la prima azienda di frutti di mare in scatola sostenibili su larga scala negli Stati Uniti.

Bolton Food ha sede a Milano ed è presente con uffici in Francia, Spagna, Ecuador e Colombia.

A Cermenate, in provincia di Como, ha sede il più grande stabilimento di Bolton Food. A questo si aggiungono gli stabilimenti di Quimper (Francia), O’Grove e Cabo de Cruz (Spagna), Agadir (Marocco), Manta (Ecuador).

Da sempre impegnata nella pesca sostenibile e nella tutela degli ecosistemi marini, attraverso partnership trasformative con importanti NGO come WWF e OXFAM, Bolton Food ha come obiettivo quello di diventare l’azienda di tonno più sostenibile per il mondo.

boltongroup.net