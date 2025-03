Industria Felix, le 43 aziende della Lombardia regine del Nord Ovest: due imprese comasche premiate

Nel Nord Ovest 87 aziende su 100 sono in utile: il Piemonte (88,8%) fa anche meglio della Lombardia (87,7%) in chiave percentuale, con a seguire Valle d’Aosta (88,4%) e Liguria (87,4%). Ma è la Lombardia, in valori assoluti, la regione che traina non solo la macro area ma l’intera nazione con una crescita del 2,3% sui ricavi che sfiorano i 1.600 miliardi di euro: 4,5 volte in più dello stesso Piemonte. Per quanto concerne i settori, il sistema casa traina Liguria e Valle d’Aosta, mentre in Lombardia e Piemonte si registra ancora, probabilmente per l’ultimo anno fiscale considerati i trend attuali in controtendenza, il boom di costruzioni, metalli e meccanica.

È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta su 85mila bilanci delle società di capitali con fatturati sopra il milione di euro con sede legale nel Nord Ovest nell’anno fiscale 2023, gli ultimi disponibili nel complesso che consentono a Industria Felix Magazine, trimestrale di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved, di realizzare una fotografia aggiornata dello stato dell’arte. L’inchiesta sarà presentata dettagliatamente mercoledì pomeriggio 5 marzo a Milano a Palazzo Lombardia, nella Sala Biagi per il 61° evento del Premio Industria Felix – Il Nord Ovest che compete, riservato alle imprese di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, rispettivamente 9a e 7e edizioni, che sarà presentato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave.

Saranno premiate le 79 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili delle regioni coinvolte. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Regione Lombardia, Cerved, A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext), M&L Consulting Group, IRCCS Ospedale San Raffaele. IFM supporta “Sustainable Development Goals”.

Qui di seguito i nomi delle 79 aziende premiate che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per provincia in relazione alla sede legale.

LOMBARDIA (43). Bergamo (4): Bottonificio B.A.P. S.P.A., Da Vittorio S.R.L., South East Aviation Services S.R.L., Tensoforma S.R.L.. Brescia (6): Costruzioni 1957 S.R.L., Ingeco S.R.L., Ingenera S.R.L., Maggi Edilizia S.R.L., Raccorpé S.R.L., Rubinetterie Bresciane Bonomi S.P.A.. Como (2): Aerea S.P.A., B.C.S. – Biomedical Computering Systems S.R.L.. Cremona (2): Corradi E Ghisolfi S.R.L., Solarys S.R.L.. Lodi (2): Ibsa Farmaceutici Italia S.R.L., Z Holding S.P.A.. Mantova (1): Tecnofer S.P.A.. Milano (21): 2C Sviluppo Immobiliare S.P.A., Abb S.P.A., Amplifon S.P.A., Bouygues E&S Italia S.P.A., Emec S.R.L., Enegreen S.P.A., Epta S.P.A., G.I.V.A. S.P.A., Gestim S.R.L., Grc Parfum S.P.A. S. B., Itx Italia S.R.L., Makita S.P.A., Mapei S.P.A., Metro 5 S.P.A., Ohb Italia S.P.A., Opella Healthcare Italy S.R.L. Società Benefit, Pellegrini S.P.A., Saic Motor Italy S.R.L., Testbusters S.R.L. Società Benefit, Trenord S.R.L., Valentino S.P.A.. Monza e Brianza (3): Angelo Rocca & Figli S.R.L., S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti In Data Processing S.P.A., Stmicroelectronics S.R.L.. Pavia (1): Labanalysis Group S.R.L.. Varese (1): Metallurgica Marcora S.P.A..

PIEMONTE (22). Alessandria (4): Leoni Italy S.P.A., Metlac S.P.A., Società Pubblica Per Il Recupero Ed Il Trattamento Dei Rifiuti S.P.A., Tecnometal S.R.L.. Asti (1): G.A.I.A. S.P.A.. Biella (1): Sfilacciatura Negro Biella S.R.L.. Cuneo (3): Acqua Sant’Anna S.P.A., Isomed S.R.L., Newatt S.R.L.. Novara (4): Calzaturificio Martini S.R.L., Igor S.R.L., Memc Electronic Materials S.P.A., Procos S.P.A.. Torino (7): Argotec S.R.L., Elisir Home S.R.L., Ge Avio S.R.L. (Avio Aero), Infratrasporti.To S.R.L., Microtecnica S.R.L., Mistral Tour Internazionale S.R.L., Spazio S.P.A.. Vercelli (2): B.R.V. Bonetti Rubinetterie Valduggia S.R.L., Nova Aeg S.P.A..

LIGURIA (9). Genova (3): A.M.I.U.Genova S.P.A., Liguria Digitale S.P.A., Nuova Algis S.R.L.. Imperia (2): Cantieri Di Imperia S.R.L., Centro Nautico Permare S.R.L.. La Spezia (3): Gasfrigo S.R.L., Officine Fonderie Patrone S.P.A., Tm.I.C. S.P.A. Termomeccanica Industrial Compressors. Savona (1): Bergero Infissi S.R.L..

VALLE D’AOSTA (5). Aosta (5): Auberge De La Maison S.R.L., Cave Mont Blanc De Morgex Et La Salle Soc.Coop., Chacard S.R.L., Ma.Se Costruzioni S.R.L., Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L. A Socio Unico.

I lavori saranno conclusi dal docente di Economia industriale della Luiss e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Cesare Pozzi, i saluti saranno portati in videomessaggio dal vice presidente della Regione Lombardia Marco Alparone, interverranno inoltre il sales director di Cerved Gennaro Mogavero per presentare il focus sull’andamento delle imprese del Nord Ovest, per Banca Mediolanum il senior manager dell’Investment banking Marco Gabbiani e i banker Valentina Lattanzi e Federico Mecca, il relationship manager di ELITE Tommaso Tabellini, la partner di M&L Consulting Group Silvia Ravani, per IRCCS Ospedale San Raffaele l’head of promotion & development Pietro Ballotta e la business development manager Chiara Soffiantini.

Parteciperanno inoltre alcuni componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi (commercialista), Francesco Lenoci (Università Cattolica) e Filippo Liverini (imprenditore). L’inchiesta sulle performance gestionali delle società di capitali in chiave regionale sarà a cura dal direttore di IFM Michele Montemurro.