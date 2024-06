La storica azienda tessile comasca e l’idea geniale: da capi invenduti e scarti rinascono filati tutti nuovi

Colombo Industrie Tessili, azienda storica fondata nel 1962 in provincia di Como, annuncia con orgoglio il lancio di 3timesC, un servizio personalizzato che riflette l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e l’innovazione. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di Colombo Industrie Tessili per coniugare tradizione e modernità, rispettando l’ambiente e offrendo soluzioni su misura per i propri clienti.

3timesC: Circular, Customized and Clear è un progetto di riciclo meccanico di capi e tessuti, creato per rispondere alle esigenze specifiche di ogni cliente. Grazie a uno studio dedicato caso per caso, il servizio permette di trasformare capi invenduti o scarti di produzione, destinati altrimenti agli inceneritori, in filati completamente nuovi. Il processo di garnettatura, che prevede la triturazione del materiale riciclabile, consente di rigenerare questi scarti in nuovi filati e tessuti di recupero, dando vita a prodotti artigianali e personalizzati.

3timesC nasce dalla voglia dell’azienda comasca di sperimentare e crescere nella customer care grazie a un team entusiasta e competente, che affronta quotidianamente nuove sfide e progetti stimolanti. La struttura verticalizzata dell’azienda permette di provare, sperimentare e cambiare, raggiungendo risultati straordinari e unici. Inoltre le dimensioni contenute di Colombo Industrie Tessili consentono la gestione di piccoli lotti di materiale e fibre pregiate, preservandone il valore e garantendo un servizio realmente su misura. Questa capacità di adattarsi alle specifiche esigenze del cliente rappresenta un punto di forza unico, che permette di offrire soluzioni personalizzate e di alta qualità.

“La nostra lunga storia ci ha insegnato l’importanza di rispettare l’eredità del passato, ma anche di guardare avanti con curiosità e determinazione. Con 3timesC, non solo ricicliamo materiali che altrimenti verrebbero sprecati, ma li trasformiamo in qualcosa di nuovo e prezioso. Continueremo a lavorare con passione e dedizione per offrire soluzioni ricercate, sono un esempio di questa capacità innovativa i nuovi filati canapa-lana, canapa-cachemire e canapa-cachemire-lycra, frutto di una partnership italiana che aggiunge la filatura alla nostra filiera completamente verticalizzata” afferma Stefano Colombo, presidente di Colombo Industrie Tessili.

Riscontro concreto di questo percorso sarà la presenza del brand Its Artea, marchio che più di ogni altro parla di innovazione, alle prossime fiere di settore, dove racconterà le ultime collezioni. L’azienda parteciperà a Première Vision nelle giornate del 2-3-4 luglio presso lo stand 6N5, Hall 6, e a Milano Unica nei giorni 9-10-11 luglio presso gli stand B22 e B24, Hall 02.