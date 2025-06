Lusso ma non solo per il gruppo comasco: “Responsabilità, tradizione e benessere in azienda”

Gentili Mosconi – gruppo comasco quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e Società Benefit, attivo nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti a servizio dei principali player internazionali del mondo del lusso – presenta il Report di Sostenibilità 2024 che racconta un anno di investimenti a conferma della propria visione: fare impresa con l’obiettivo di crescere in modo responsabile, generando valore economico e impatto positivo per l’intera filiera, e valorizzando il territorio. Il percorso è testimoniato anche dal riconoscimento di Gentili Mosconi nel ranking “Leader della sostenibilità 2025” delle 40 Aziende Medie e Piccole considerate più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione ESG.

Il 2024 è stato l’anno del consolidamento di un percorso già avviato su tutti gli ambiti: ambientale, organizzativo, produttivo e culturale. Il Gruppo ha completato la ristrutturazione di un nuovo stabilimento di 4.000 m² concepito per integrare in un unico spazio i magazzini logistici, l’ufficio acquisti, la produzione, il controllo qualità dell’accessorio finito e l’area per la spedizione della merce.

La nuova sede rappresenta un ulteriore passo avanti anche dal punto di vista della sostenibilità, riducendo le emissioni climalteranti grazie a una maggiore efficienza operativa.

Dal punto di vista della produzione, Gentili Mosconi ha investito per ampliare l’offerta, introducendo una nuova linea di accessori uomo – in particolare fazzoletti, bandane, papillon e accessori da sera, ascot e cravatte, sia in tinto in filo che stampate – personalizzate, che viene sviluppata da un team dedicato. Inoltre è stata internalizzato un nuovo laboratorio per l’orlatura dei capi dedicato alla confezione di campionature e piccole produzioni. Una nuova unità che permette al Gruppo di realizzare prototipi e campioni su misura in-house, riducendo i tempi di risposta e rafforzando la qualità e l’eccellenza per il cliente finale.

Al centro del bilancio sociale anche il conseguimento della certificazione UNI PDR 125:2022 per la parità di genere, un traguardo che riflette una cultura aziendale sempre attenta all’equità, all’inclusione e alla qualità della vita lavorativa.

L’attenzione verso le persone è da sempre uno dei pilastri per il Gruppo che negli anni si è impegnata nella formazione con oltre 4.200 ore erogate (+61% rispetto al 2023), e al benessere organizzativo. E’ stato sviluppato un percorso interno “Cohesion Team” che nel 2024 ha coinvolto circa 28 persone per 15 incontri tematici, con l’obiettivo di accompagnare la crescita del armonizzando processi e cultura aziendale.

Gentili Mosconi ha inoltre continuato a investire nel coinvolgimento attivo della filiera, promuovendo un approccio collaborativo alla sostenibilità, in accordo con l’obiettivo 17 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, intitolato “Partnership per gli Obiettivi”. Ne è esempio la partecipazione al progetto Fili di Innovazione, start-up comasca che unisce imprese concorrenti in una logica di open innovation per la transizione digitale del settore.

A conferma di una visione orientata anche alla tutela del sapere e del patrimonio culturale, a fine 2024 è stata creata la Fondazione Gentili Mosconi ETS per promuove iniziative sul territorio di formazione, ricerca e cultura tessile e creativa, anche in collaborazione con Como Città Creativa UNESCO.

Francesco Gentili, Presidente e CEO di Gentili Mosconi ha commentato: “Il report mostra come, nel corso del 2024, abbiamo saputo proseguire nel piano di investimento e negli impegni come società Benefit mantenendo saldi i cinque valori che ci guidano ogni giorno: responsabilità, bellezza, tradizione, benessere e coraggio. Nonostante uno scenario ancora complesso, che ha penalizzato il mondo della moda e del lusso a livello globale, abbiamo portato avanti con coraggio e una straordinaria determinazione i piani di crescita annunciati con l’Ipo, realizzando una serie di operazioni di M&A: l’acquisizione di Tintoria Comacina e di una partecipazione strategica in Creazioni Digitali nel 2024, e successivamente l’integrazione di Manifatture Tessili Bianchi, a inizio 2025″.

“Non ultimo, abbiamo investito significativamente nel potenziamento del reparto produttivo, ottimizzando tre aree chiave: magazzino prodotto finito, controllo qualità e divisione Home, per migliorare efficienza, qualità e reattività alle richieste del mercato. Iniziative che ci permetteranno di affrontare con solidità le prossime sfide del mercato, rafforzando il posizionamento del Gruppo, consolidando la filiera produttiva, ed ampliando competenze e sinergie. Obiettivi aziendali e di sostenibilità che abbiamo raggiunto con l’impegno di tutti, collaboratori, clienti, fornitori e azionisti che ringrazio per il costante sostegno” conclude Gentili.

