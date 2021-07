Rilancio Canepa, enorme passo avanti: intesa con il fondo statunitense Capital Solution. “Adesso Milano Unica con la nuova collezione”

Nel percorso di pieno rilancio della Canepa, azienda storica del distretto tessile comasco, nei giorni scorsi è stato fatto un importante passo in avanti con la sottoscrizione con Muzinich&Co SGR (100% Gruppo Muzinich, gestore del Fondo Capital Solutions ELTIF Azimut) di un accordo per l’intervento nell’ambito del piano di rilancio aziendale. Contestualmente all’ingresso del fondo AZ ELTIF Capital Solutions, è prevista, come era già stato anticipato, l’attivazione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, introdotto dal Decreto Rilancio gestito da Invitalia che assumerà una quota di minoranza nella Canepa.

Entro le prossime settimane è previsto il perfezionamento dell’operazione che consentirà alla Canepa Spa di rispettare gli impegni presi con i creditori a seguito dell’omologa del concordato preventivo, avvenuta in data 10.02.2020, e dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per puntare al pieno rilancio della storica azienda tessile.

“Tra le diverse offerte ricevute, il Gruppo Canepa ha scelto il miglior partner per il suo rilancio industriale” commenta Michele Canepa figlio del fondatore dell’azienda, costituita nel 1966, con l’eredità di un’esperienza di oltre 6 generazioni nel tessile “abbiamo considerato non solo gli aspetti finanziari ma anche l’approccio strategico per concretizzare i piani di sviluppo. Questo ha reso la proposta di Muzinich più convincente per la Canepa di cui il fondo americano ha compreso l’importante valore storico e il grande potenziale di sviluppo economico”.

La scelta di questo partner consentirà al Gruppo Canepa l’accelerazione di cui necessita per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo industriale e commerciale. Canepa presenterà a Milano Unica, dal 6 al 7 luglio, la collezione autunno-inverno 22/23, una proposta di tessuti ricchi e preziosi fortemente orientati alla sostenibilità, espressione del grande savoir faire di Canepa, della sua competenza tecnica e della sua fantasia creativa oggi stimolate da una nuova energia.

Fondata a New York da George Muzinich nel 1988 e attiva in Italia dal 2014, la società ha 12 sedi distribuite negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, è specializzata nella gestione del risparmio, istituzionale e privato, ed oggi gestisce circa 38 miliardi di dollari. In particolare, il Fondo Capital Solutions è focalizzato sulle imprese italiane con la strategia di rescue financing, finalizzata a dare liquidità, di breve e medio termine, e supportare attivamente i processi di risanamento delle imprese colpite dalla crisi e per salvaguardare i posti di lavoro, con

obiettivi di rendimento compatibili con le capacità finanziarie delle aziende.