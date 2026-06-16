Clamoroso in Lombardia: il colosso sportivo lascia il mega complesso dopo appena due anni

Il prossimo 5 luglio Decathlon cesserà l’attività del proprio punto vendita situato all’interno del complesso urbano ChorusLife a Bergamo. La decisione, che determina la conclusione dell’esperienza del marchio francese nel nuovo distretto cittadino, è stata formalizzata tramite una nota ufficiale diffusa da Decathlon Italia.

La ricollocazione del personale e la continuità aziendale

Il provvedimento non genererà esuberi né ripercussioni sul piano occupazionale. I sei lavoratori attualmente in forza nel negozio saranno interamente ricollocati. L’azienda ha definito un percorso di continuità professionale che prevede il trasferimento del personale presso i presidi di Curno e Seriate.

Attraverso il comunicato, il gruppo ha confermato la volontà di garantire la piena salvaguardia dei posti di lavoro, specificando che la presenza del marchio sul territorio orobico rimarrà strutturata proprio attraverso le due sedi attive nella provincia bergamasca.

Gli scenari per il distretto commerciale

La decisione della multinazionale modifica l’assetto del mosaico commerciale di ChorusLife, l’infrastruttura di rigenerazione urbana sviluppata sull’area dell’ex Ote. Al momento non sono state rese note le opzioni di subentro per gli spazi della struttura che saranno liberati dal marchio di articoli sportivi il prossimo mese.