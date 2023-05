Como, Stefano Legnani (Pd) nuovo vicepresidente del Consiglio comunale. Eletto (quasi) all’unanimità

Stefano Legnani, Partito Democratico, è stato eletto quasi all’unanimità (una scheda bianca) vicepresidente del Consiglio comunale di Como. La nomina segue, come noto, le dimissioni del consigliere Dem Gabriele Guarisco, ex vicepresidente, che ha lasciato l’incarico per questioni lavorative (qui i dettagli). A Guarisco è subentrata in aula, con surroga sempre questa sera, Eleonora Galli, già assessore a Cernobbio nella giunta del sindaco Paolo Furgoni.

Al voto dell’aula è seguito applauso bipartisan. Dal microfono del presidente Fulvio Anzaldo in sottofondo si è sentita una battuta, assolutamente bonaria e sorridente, del sindaco Rapinese: “Cosa mi tocca vedere, Fratelli d’Italia che vota il Pd”.