Consenso e congresso: Sinistra Italiana Como diventa Federazione. I nomi di segretario e segreteria

Anche grazie al recente consenso per Sinistra Italiana e Avs sancito dalla positiva e imprevista elezione di Devis Dori alla Camera, dal risultato notevole alle regionali in Lombardia e da quello in provincia di Como alle Europee – tutti fattori che hanno portato al raddoppio degli iscritti che sono raddoppiati – Sinistra Italia si trasforma da Circolo a Federazione del partito a Como.

“Insieme alla Conferenza di organizzazione si è tenuto il 15 febbraio presso la Sala Villa U.C.C. di Albate il Congresso provinciale di Federazione di Sinistra Italiana di Como, presenti anche Paolo Losco (Segreteria SI Lombardia) e Beatrice Sella (Assemblea nazionale SI). Confermati sia la segreteria (Federico Brugnani, Celeste Grossi, Lucas Radice e Anna Toffoletti) sia il segretario Gianluca Giovinazzo.