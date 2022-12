“Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza di Regione Lombardia del centrosinistra ed europarlamentare Pd, sarà in visita a Como venerdì 9 dicembre 2022, per un incontro pubblico con i cittadini. L’evento si terrà alle ore 19.00 nell’auditorium della Biblioteca comunale “Paolo Borsellino” di Como, in piazzetta Venosto Lucati 1”. Così ha fatto sapere il Partito Democratico di Como in queste ore.