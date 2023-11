Politica, gli “azzurrini” di Forza Italia allo Yacht Club Como con Benigni (vicinissimo a Marta Fascina) e Gaddi

Forza Italia Giovani Como organizza domani, venerdì 1° dicembre, alle ore 20 un evento allo Yacht Club di viale Puecher 8 a Como. Introdurrà la serata azzurra il coordinatore provinciale di Forza Italia e consigliere regionale azzurro Sergio Gaddi. L’appuntamento prevede la partecipazione dell’onorevole bergamasco (di Alzano Lombardo) Stefano Benigni, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. Molto vicino all’ex compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, di cui Benigni è amico e anche “vicino di scranno”, Benigni era molto apprezzato dallo stesso fondatore azzurro, che lo ha nominato poco prima della sua scomparsa, oltre che coordinatore nazionale degli azzurrini anche tesoriere del partito a Montecitorio.

Con Benigni e Gaddi il nuovo coordinatore provinciale dei giovani azzurri lariani Gianluca Fumagalli, e per Forza Italia Giovani Lombardia il coordinatore regionale Antony Mammino e la vicepresidente Deborah La Torre.

L’incontro vuole porre le basi programmatiche per gli appuntamenti elettorali del prossimo anno con un focus sui giovani e preparare gli azzurrini comaschi anche in vista del grande evento di lunedì sera a Villa Torretta Sesto San Giovanni: “Lombardia in testa. valori, idee e proposte per essere protagonisti”.