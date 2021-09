Fratelli d’Italia, mano tesa a sindaco e alleati (almeno per 9 mesi): “Noi leali, onoriamo i patti. Dopo si vedrà”

Critici, pronti a tirare le debite conclusioni a fine mandato ma anche fedeli fino alla fine al sindaco e all’alleanza. Fratelli d’Italia, tramite un intervento quanto mai netto del consigliere Sergio De Santis, sgombra il campo da dubbi e punzecchiature e rinsalda il sostegno (ancorché non entusiasta, questo pare abbastanza conclamato) a Mario Landriscina e alla coalizione che governa Como dal 2017. Fino a fine mandato, insomma, non c’è da attendersi alcuna sorpresa.

“Siccome mancano persone capaci di mandare a casa questa giunta e questa maggioranza – ha premesso De Santis – queste stesse cercano chi lo faccia per loro e lo cercano in Fratelli d’Italia. Noi siamo un partito identitario che ha nel dna alcuni temi fondamentali: sicurezza dei cittadini, tutela dell’ambiente, aiuto a chi produce ricchezza e a chi vive la grave marginalità”.

“Questi temi – ha proseguto l’esponente meloniano – si sono tramutati in un grande lavoro di delibere, mozioni, ordini del giorno e interventi anche critici, sicuramente critici, ma non fatti alle spalle o in segreto bensì pubblicamente e nelle sedi previste”.

“Ma siamo anche coerenti e leali – ha concluso tendendo la mano a sindaco e alleati – e gli accordi con gli altri partiti vanno onorati fino in fondo assicurando il governo della città sino alla fine del mandato. Di sicuro non ci facciamo dettare l’agenda dal primo che si sveglia la mattina e altrettanto sicuramente, alla fine di questa esperienza, chi di dovere farà le proprie valutazioni su cosa e stato fatto e su cosa non è stato fatto e si tireranno le debite conclusioni”.

Insomma, appoggio per i prossimi nove mesi sicuro. Il dopo è ancora tutto da valutare, in casa Fratelli d’Italia.