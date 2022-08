Sinistra Italiana-Europa Verde, pasticcio sui candidati comaschi. Patelli smentisce Grossi

Prende sempre più forma lo schieramento dei comaschi nelle varie liste per le prossime elezioni politiche. Mentre nel centrodestra sostanzialmente fioccano le conferme con ritorni pressoché sicuri a Roma (per Fratelli d’Italia Alessio Butti forse nel plurinominale blindato per il Senato, per la Lega Nicola Molteni nell’uninominale di Como per la Camera, ed Eugenio Zoffili capolista per la Camera nel plurinominale Lombardia 2-02, per Forza Italia l’esterna ma già eletta in provincia nel 2018 Licia Ronzulli nell’uninominale di Como per il Senato), nel centrosinistra la rielezione è garantita solo per Chiara Braga del Pd, mentre se la giocherà il pentastellato Giovanni Currò capolista nel plurinominale in Lombardia 2-02.

Intanto però arriva un mezzo pasticcio per quanto riguarda i nomi scelti dal tandem Europa Verde-Sinistra Italiana. Questa mattina, infatti, Celeste Grossi, coordinatrice provinciale di Sinistra Italiana, aveva annunciato la sua candidatura nel plurinominale per la Camera che comprende Como, Lecco, Sondrio e qualche comune bergamasco, assieme ad Anna Toffoletti (listino Lombardia Senato 1) ma anche con la presenza del portavoce di Europa Verde Como, Massimo Capozziello.

“Sono grata a Sinistra Italiana e a Sinistra Italiana Lombardia che mi hanno proposto la candidatura alla Camera nel listino plurinominale di Como, Lecco e Sondrio – aveva anche commentato Celeste Grossi dando la notizia dei tre nomi – Ho accettato con orgoglio. È un onore e un onere che condividerò con Anna Toffoletti, candidata al Senato, e con Massimo Capozziello di Europa Verde”.

Con una nota decisamente seccata, però, Europa Verde ha smentito la presenza di Capozziello nella lista e ha bacchettato la fuga in avanti di Celeste Grossi. Di seguito la nota integrale diffusa da Patelli per Europa Verde.

La presentazione delle candidature verrà fatta a partire da domani 21 agosto fino al 22 agosto, e le candidature diventeranno ufficiali solo dopo questa data. Pertanto (ed è un criterio molto importante che noi di Europa Verde osserviamo sempre), a tutela dei candidati stessi e per una corretta informazione, non è opportuno divulgare mai in anticipo i nominativi sul tavolo. In merito alle candidature che in verità sono ancora in via di definizione, dopo la improvvida fuga in avanti sui social (inattesa visto che Sinistra Italiana per nostra correttezza è al corrente di tutto in tempo reale), siamo costretti ad una precisazione: confermiamo che è stata chiesta la disponibilità di Elisabetta Patelli e del gruppo comasco di Europa Verde a candidarsi, Elisabetta Patelli non ha dato la disponibilità e per quel che riguarda la candidatura del portavoce provinciale di Europa Verde Massimo Capozziello, che è stata da lui stesso ritirata, uscirà a tempo debito un comunicato specifico.

Ora, su un altro fronte ancora, l’attesa è soprattutto per i nomi comaschi scelti dal terzo polo Calenda-Renzi.