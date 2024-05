La cultura apre i giardini segreti di Como: torna Bellezze Interiori con musica, arte, cibo, vino e yoga

Torna Bellezze Interiori, l’evento che apre al pubblico i giardini segreti di Como. Qualche esempio? Lo spettacolo di Como vista dalla terrazza del Novocomum, le note di De Andrè alla Villa Gallietta e il sapore del vino e del cioccolato tra i giardini in fiore. Anche quest’anno, insomma, Bellezze Interiori prova a stupire comaschi e turisti aprendo le porte dei giardini segreti del centro storico, con una ricca proposta di eventi e iniziative culturali.

Si parte ovviamente da un ricco programma musicale, capeggiato dai Sulutumana, che dopo aver già scaldato le corti di Rovenna si esibiranno sabato pomeriggio in un diverso spettacolo, insieme ad Alex Gariazzo, sulle note di Fabrizio De Andrè. Ma non solo, perché il loro cantante Gian Battista Galli aprirà il Festival sabato alle 10:30, insieme alle voci e agli strumenti di Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore e Charlie Cinelli, cantante e già contrabbassista di Mina e Zucchero.

La prima giornata continuerà con il concerto nel cortile della Pinacoteca di Richard Lindgren, che canterà alcune canzoni in svedese per legarsi alla mostra dedicata a Britta Marakatt-Labba e Lars Lerin. Per poi concludersi con l’atteso tributo a Tom Petty, figura iconica del rock mondiale che verrà raccontata dai giornalisti Marco Denti e Mauro Zambellini con la colonna sonora live affidata a Jefferson Hamer e Johnny Irion.

Domenica invece sarà grande festa a Casa Nazareth con le ballate di Andrea Parodi, Riccardo Maccabruni, Rich Gilbert e la funambolica tromba di Raffaele Kohler, che anticiperanno il successivo brunch. Nel pomeriggio un altro talk accompagnato dalla musica, con il giornalista Alessio Brunialti che dialogherà con Guido Giazzi, direttore editoriale de Il Buscadero, la rivista italiana più autorevole di musica rock, al ritmo dei brani di Van Morrison e Davide Van De Sfroos. A cui si aggiunge un incontro tutto al femminile tra Sicilia e America, con il duo composto da Beatrice Campisi e Eileen Rose. Prima di una prestigiosa chiusura sulla terrazza del Novocomum, dove la giovane stella del rock svedese Jesper Lindell si esibirà con il Lago e lo stadio Sinigaglia sullo sfondo.

Ma non ci sarà solo musica, perché è ricchissimo anche il programma delle visite guidate per scoprire i segreti nascosti di Como. Il sabato si potrà scoprire la Pinacoteca e la storia di Palazzo Natta insieme all’assessore Colombo, ma anche quella del centro storico e del Duomo, con la possibilità di salire fino alla sagrestia superiore. Domenica si potranno scoprire il Teatro Sociale e il Castello Baradello con una doppia passeggiata guidata: una in notturna il sabato e l’altra la mattina successiva.

Entrambe le giornate si apriranno con due lezioni di yoga all’interno dello scenario unico dei giardini segreti comaschi, ma prevederanno anche laboratori per bambini, attraverso le esposizioni delle opere e il ricordo di Tommaso Lipari. Ma ci sarà spazio anche per una serie di degustazioni alla scoperta di alcune eccellenze del territorio: i vini della Cantina Riarel e i dolci a base di cioccolato del maestro Paolo Verga della Pasticceria Fuin.

L’intero programma è disponibile sul sito www.bellezzeinteriori.it. Dovessero peggiorare le previsioni meteo per il weekend, al momento favorevoli, i giardini rimarranno comunque visitabili, mentre gli eventi si sposteranno al coperto. Tutti gli eventi del Festival sono compresi nel biglietto, che parte da 10€ e vale per l’intero weekend. Ma anche nel Pacchetto Unico, che con una piccola aggiunta consentirà di vivere la serata finale del Festival: a Villa Argenta il 25 maggio, quando il concerto folk di David Ford concluderà la sesta edizione di Bellezze Interiori. I biglietti sono acquistabili sul sito: www.bellezzeinteriori.it/ticket oppure nelle due giornate del Festival direttamente nella biglietteria di via Natta 18. Per informazioni contattare: info@bellezzeinteriori.it