Traffico di Natale, Rapinese: “Non voglio sentire gente lamentarsi, si usino i piedi. Il sindaco non può risolvere tutto”

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese (che è tornato a definire il Comune di Cernobbio “irresponsabile” per la sola scelta di organizzare una propria manifestazione natalizia senza farsi bastare quella del capoluogo) ha affrontato il tema del traffico in vista del periodo delle feste.

“Sul fronte della viabilità si stanno facendo una serie di ipotesi e valutazioni a fronte del caos – ha dichiarato ospite di Etv – Nessuna decisione è stata presa finora. Grazie a Dio non compete solo ai politici ma ci sono anche i tecnici e la Prefettura, nella speranza di semplificare una situazione complessa”.

Una soluzione per evitare gli eventuali ingorghi, però, il primo cittadino l’ha data ai comaschi: “A tutti coloro che possono, io consiglio di usare i piedi per gli spostamenti in città e di usare il più possibile i mezzi pubblici. Ricordo che sotto la mia legislatura sono stati inaugurati il parcheggio rifatto sotto via Scalabrini e quello in via San Bernardino da Siena (appaltato dalla Giunta Landriscina, ndr). Da lì si entra diretti in città senza fare un secondo di coda e io valuterei bene l’utilizzo della stazione unica che è fondamentale. Per chi è più esterno si può andare anche in via Colombo”.

Sugli eventuali disagi in caso di traffico, Rapinese ha preventivamente invitato i comaschi a non protestare: “Non vorrei sentire gente lamentarsi che c’è traffico perché bisogna stare attenti, lo sappiamo tutti che sarà un momento delicato ma non è il sindaco che può risolvere i problemi di tutti. Ognuno cerchi quantomeno di riempire la macchina con più persone possibili, compatibilmente con le necessità, e di usare la macchina solo in caso di bisogno. Perché purtroppo uno può pianificare tutto, ma la responsabilità individuale è individuale”.