VIDEO Cantaluppi in versione foglio Excel umano smonta in 107 secondi la narrazione di Rapinese sulle scuole

Ieri sera in consiglio comunale il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha sfidato ancora una volta il centrodestra a mostrare di aver fatto qualcosa per le scuole durante il mandato Landriscina (“Le avete lasciate marcire”, il motto sbandierato in qualsiasi occasione dal primo cittadino). Ma un po’ a sorpresa, per una volta la provocazione non si è persa nel vuoto ma è stata colta da un Lorenzo Cantaluppi (FdI) preparatissimo sull’argomento, con tanto di rassegna stampa dell’epoca e cifre snocciolate una a una (e nemmeno a coprire l’intero mandato).

In pratica, il consigliere non ha avuto timore a scendere sul terreno di accuse e provocazioni tipico del sindaco e – almeno da un punto di vista tecnico – ne ha smentito seccamente la narrazione secondo cui nel mandato precedente non si fosse praticamente investito un euro sulle scuole comunali rispetto ai 20 milioni annunciati (non ancora tradotti tutti in pratica) da questa amministrazione. Che poi non vi sia alcun dubbio sul fatto che gli investimenti della giunta Landriscina – così come praticamente di ogni giunta precedente – non siano stati sufficienti a sanare davvero situazioni estreme, questo è certamente un fatto evidente. Ma, per una volta, la sparata ad alzo zero del sindaco su chi c’era prima ha trovato una contestazione concreta, basata su numeri e piuttosto netta.

In realtà, tutto era partito dal guanto di sfida lanciato da Rapinese all’ex assessore della giunta precedente Elena Negretti, invitata a fornire – detto con tono sarcastico – “il lungo elenco” di lavori fatti a suo tempo dal centrodestra sulle scuole, chiedendo anche come mai nello scorso mandato non si fosse lavorato su via Perti (edificio su cui certamente non vennero certo fatti gli interventi necessari per i problemi trascinati fino a oggi, ma qualche lavoro minore fu eseguito, come vedremo nell’elenco successivo). Qui sotto il video dell’intervento del primo cittadino e la sfida ai predecessori.

Ancora prima che replicasse Negretti, però, in 107 secondi ci ha pensato Cantaluppi a sfoggiare cifre, edifici e numeri per smontare il refrain di Rapinese che da settimane – per difendere la chiusura di 8 scuole – rinfaccia al centrodestra di non aver fatto letteralmente nulla sulle scuole nei 5 anni di governo. Di seguito il video del consigliere in versione “foglio excel” (mentre qui trovate il nostro articolo del 5 settembre 2019 su dati dell’amministrazione in carica dal luglio 2017; per comodità di lettura, subito dopo il video di Cantaluppi che vedete qui sotto, riportiamo l’elenco anche in forma scritta).

Ecco il dettaglio, scuola per scuola dei lavori conclusi (Importo totale € 787.851,00)

Scuola dell’infanzia di via Volta

Intervento di manutenzione straordinaria alla pavimentazione del cortile, sostituzione delle protezioni dai raggi solari sulle vetrate in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’Ats e realizzazione nuova pavimentazione dell’aula di psicomotricità

Importo: € 60.000,00

Scuola dell’infanzia di via Briantea

Adeguamento alle norme di sicurezza e intervento per la rimozione di soffitti in arelle, realizzazione nuovi controsoffitti nelle aule “Alessandro Brunelli” ed “Egidio Galante” e posa protezioni spigoli vivi e paracaloriferi.

Importo: € 33.000,00

Scuola primaria e secondaria di 1° grado di piazza IV Novembre

Intervento urgente per la messa in sicurezza dei soffitti della scuola primaria e secondaria di 1° grado di piazza IV Novembre

Importo: € 82.000,00

Scuola dell’infanzia di via Mirabello – Trecallo

Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione della copertura dell’alloggio di custodia alla scuola dell’infanzia di via Mirabello in località Trecallo

Importo: € 19.735,00

Scuola dell’infanzia di via Mirabello – Trecallo

Intervento per la messa in sicurezza dei soffitti interni, realizzazione controsoffitto e sostituzione corpi illuminanti alla scuola dell’infanzia di via Mirabello in località Trecallo

Importo: € 90.000,00

Scuola dell’infanzia di via Salita dei Cappuccini

Lavori di adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie – sostituzione tratti di pavimentazione usurata, sostituzione frangisole esterni, tinteggiature interne, manutenzione alla recinzione del giardino, protezioni varie

Importo: € 65.000,00

Asilo nido di via Longhena – Albate

Adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie – sostituzione serramenti uscite di sicurezza, sostituzione frangisole esterni, tinteggiature, sostituzione tratti di pavimentazione usurata, formazione locale refezione personale educativo

Importo: € 72.000,00

Asilo nido di via Palestro

Adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie – sostituzione parziale dei serramenti esterni in alluminio, sostituzione tratti di pavimentazione usurata, risanamento superfici in c.a. e ferri d’armatura del porticato esterno, sostituzione pavimentazione rampa d’ingresso

Importo: € 79.000,00

E’ stata rilevata negli ultimi giorni una perdita nel cortile dell’asilo che sarà risolta nell’ambito della manutenzione ordinaria.

Asili nido di via Passeri e di via di Lora

Adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie

– asilo nido di Lora: sostituzione frangisole esterni, sostituzione pavimentazione rampa ingresso, tinteggiature interne, sostituzione pavimentazione area gioco esterna

– asilo nido di via Passeri: tinteggiatura pareti interne e sostituzione panchine esterne

Importo: € 48.516,00

Asili nido vari

Manutenzione straordinaria per il ripristino della salubrità delle superfici murarie negli asili nido comunali di Lora, Monte Olimpino, via Giussani, Sagnino, via Italia Libera e via Zezio

Importo: € 76.600,00

Scuola dell’infanzia e primaria di via Acquanera

Sostituzione impennata d’ingresso, messa in sicurezza dei soffitti ed esecuzione tinteggiature

Importo: € 77.000,00

Scuole primarie di via Perti e via Viganò

Scuola primaria di via Perti: adeguamento altezza parapetto scala di emergenza, messa in sicurezza delle facciate e revisione degli elementi di gronda. Seguirà un progetto più ampio di rifacimento integrale della copertura e delle facciate, se possibile l’estate prossima.

Scuola primaria di via Viganò: allestimento delle nuove aule per ospitare la scuola dell’infanzia di via Alciato, adeguamento spazi di refezione

Importo: € 85.000,00

Lavori in corso

Importo totale € 1.147.500,00

Scuola primaria di via Giussani

Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti, dei frangisole e miglioramento dei presidi di sicurezza (impianti di illuminazione esterna, videosorveglianza, antiintrusione).

Le lezioni riprenderanno senza interferenze.

Importo: € 995.000,00

Scuola primaria e secondaria di primo grado di Lora

Intervento di manutenzione straordinaria al campetto da pallavolo esterno.

E’ terminata la preparazione del sottofondo, a breve l’intervento sarà completato con manti di finitura in cemento. Con un secondo finanziamento si completerà con un manto in materiale sintetico.

Importo: € 75.000,00

Scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di via Borgovico

Intervento di manutenzione straordinaria al campo di basket outdoor facente parte dell’impianto sportivo di via Borgovico.

E’ terminata preparazione del sottofondo, i lavori sono stati sospesi per le temperature troppo alte. A breve l’intervento sarà completato con il manto di finitura sintetico.

Importo: € 77.500,00

Lavori in programmazione

Importo totale circa € 870.000 euro

Scuola di via Gramsci

Sostituzione ascensore per abbattimento barriere architettoniche e installazione servoscala su tutti i piani della scuola.

L’impianto vecchio è stato smontato e il nuovo ascensore sarà consegnato settimana prossima. Si prevede di completare l’installazione del nuovo ascensore a fine ottobre e di avere l’omologazione a novembre. La consegna e il montaggio del servoscala sono previste a metà ottobre. Compatibilmente con le attività scolastiche, l’operazione dovrebbe durare tre-quattro giorni.

Importo: € 90.000,00

Scuola elementare via Brogeda

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 65.173,24

Scuola elementare via Isonzo

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 41.906,95

Scuola media via Gramsci

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 81.657,68

Scuola media via Interlegno

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 57.227,07

Scuola elementare e media via Viganò/Magenta

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 63.004,91

Asilo nido e scuola materna via Raschi

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 49.552,48

Scuola materna ed elementare via Acquanera

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 31.021,68

Scuola elementare via Friuli

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 56.460,97

Scuola materna via Mirabello

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 66.028,32

Scuola elementare e media piazza IV Novembre

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 68.385,72

Scuola materna via Alciato

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 52.195,01

Scuola materna via Tibaldi

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche, installazione impianto pannelli solari

Importo: € 84.717,84

Scuola materna via Majocchi

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche, installazione impianto pannelli solari

Importo: € 35.158,76

Asilo nido via Italia Libera

sostituzione caldaia, installazione valvole termostatiche, installazione pompe a portata variabile, nuovo canale da fumo a norma, installazione contabilizzatori e modulo per la telegestione, messa a norma impianto elettrico del locale caldaia adeguamenti prevenzione incendi centrali termiche.

Importo: € 36.800,65

Incarichi professionali finalizzati alla redazione di progetti su edifici scolastici da avviare entro dicembre 2019

Importo totale € 648.631,95

Scuole varie

Incarico professionale per la redazione del progetto di adeguamento alle norme igienico sanitarie in diverse scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili nido comunali

Importo: € 311.000,00

Sono in gara tre incarichi professionali.

Scuola dell’infanzia di via Amoretti

Incarico professionale per l’esecuzione dei rilievi e progettazione impiantistica

Importo: € 60.426,00

Incarichi per verifica di sfondellamenti delle ultime 18 scuole su un totale di 51.

I tecnici incaricati stanno concludendo le verifiche. Ad oggi non sono state rilevate situazioni che possano creare problemi di sicurezza.

Importo: € 41.203,64

Scuola Marconi

Incarico professionale per la certificazione delle opere finalizzate alla presentazione della scia di prevenzione incendi, e per la certificazione dell’idoneità statica delle strutture dell’istituto scolastico Marconi di piazza IV Novembre.

Importo finanziato: € 20.500,00

Scuola Parini

Incarico professionale per la progettazione e la successiva certificazione delle opere finalizzate alla presentazione della scia di prevenzione incendi, compresa progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, impiantistica, la direzione operativa dei lavori e il coordinamento della sicurezza, e per la certificazione dell’idoneità statica delle strutture.

Importo finanziato: € 116.000,00

Scuola di via Giussani

Incarico professionale per la progettazione e la successiva certificazione delle opere finalizzate alla presentazione della scia di prevenzione incendi, compresa progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, impiantistica, la direzione operativa dei lavori e il coordinamento della sicurezza, e per la certificazione dell’idoneità statica delle strutture.

Importo finanziato: € 59.928,31

Scuola di via Fiume

Incarico professionale per la progettazione e la successiva certificazione delle opere finalizzate alla presentazione della scia di prevenzione incendi e alla certificazione dell’idoneità statica, compresa progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva, impiantistica, la direzione operativa dei lavori e il coordinamento della sicurezza.

Importo finanziato: € 100.000,00