VIDEO Rapinese e Anzaldo: “Impettiti, importanti. Ma de che? Non cambia niente, vi aspettiamo domani in via (piazza) Boldoni dalle 10”

“Non è che adesso qui c’è il sindaco, c’è il presidente e spariamo dalla strada. Domani dalle 10 a mezzogiorno saremo con tutta la nostra magnifica squadra che avete premiato alle ultime elezioni in via (per i comaschi piazza) Boldoni a disposizione per voi. Non è cambiato assolutamente nulla, a domani”.

Il nuovo sindaco Alessandro Rapinese e il consigliere comunale, futuro presidente del Consiglio, Fulvio Anzaldo tornano ai tradizionalissimi video, scherzano ma vogliono far passare un messaggio evidente: la vittoria alle elezioni non li chiuderà “impettiti e in giacca e cravatta” nelle stanze del Palazzo. Così danno appuntamento a tutti i cittadini per domani nel punto tradizionalissimo delle campagne elettorali rapinesiane, il gazebo a un passo dall’edicola di via (piazza, per i comaschi) Boldoni.