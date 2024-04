A Como ReveZone, dove per la bellezza e la cura del corpo si mette al centro la persona

C’è un luogo a Como dove bellezza e cura del corpo sono parte di un approccio più profondo, che mette la persona al centro per comprenderne appieno i bisogni e offrire un trattamento il più possibile personalizzato per un benessere che va oltre la semplice estetica, e nel quale trovare i trattamenti più innovativi ed efficaci per il dimagrimento e la tonificazione.

Questo angolo speciale è il centro estetico ReveZone di via Auguadri che, grazie alla passione e all’indiscussa professionalità della titolare Francesca Valenza, da vent’anni è capace di coniugare le più innovative tecnologie estetiche e i migliori prodotti con l’attenzione al benessere olistico di corpo e anima.

“Sono originaria di Sulmona, in Abruzzo, ma da venticinque anni sono comasca d’adozione – racconta Francesca – dopo aver lavorato qui alcuni anni, nel 2004 ho rilevato questo centro estetico che oggi festeggia vent’anni di attività”.

Dalla sua passione e dalla sua professionalità, è nato infatti un luogo unico in città capace di unire competenza, innovazione e uno sguardo attento ai bisogni più profondi di chi si rivolge a lei: “Quello che ho voluto creare è un luogo nel quale offrire benessere a 360 gradi, nel quale il vero lusso è l’attenzione profonda alla persona unità alla qualità e all’alta professionalità. Mi sono specializzata presso l’Accademia Olistica di Milano e credo fortemente che la vera bellezza venga da un equilibrio tra corpo e anima che è impossibile ignorare, anche quando si tratta di trattamenti estetici”. Questo principio ispiratore Francesca lo sa trasmettere anche alle sue allieve, future estetiste, che frequentano i corsi al CFP di Monteolimpino, dove insegna.

Il risultato di questo fil rouge è un servizio personalizzato che mira al benessere profondo del cliente: “Qui a ReveZone non vendiamo pacchetti uguali per tutti, ma quello che facciamo è andare oltre quello che è il ‘problema’ da risolvere per capirne le ragioni e trovare una vera soluzione al di là del trattamento in sé – spiega – per questo, oltre ad avvalermi di sei collaboratrici altamente professionali, posso contare anche sulla consulenza di nutrizionisti ed esperti che mi permettono di fornire trattamenti il più possibile personalizzati ed efficaci”.

Chi si affida alle mani di Francesca e delle sue collaboratrici sarà accompagnato nella scelta del trattamento più adatto alle sue esigenze, a partire dai più efficaci trattamenti per il dimagrimento e la tonificazione del corpo, tanto desiderati dalle clienti soprattutto in vista dell’estate, dai bendaggi drenanti e anticellulite, preferibilmente abbinati a massaggi che ne potenziano l’effetto, o come i trattamenti dedicati alla liposcultura ultrasonica di ultima generazione in grado di ridurre visibilmente l’adipe localizzato con un trattamento non chirurgico, o quelli termali dell’innovativo Energie Cocoon Q-Age.

E poi, ancora, trattamenti viso, cura di mani e piedi, epilazione con le tecniche più moderne come la luce pulsata fino ai massaggi decontratturanti e rilassanti e ai trattamenti antiage offerti dalle tecnologie più avanzate, come la radiofrequenza per ringiovanire la pelle con un lifting non chirugico o i lussuosi trattamenti spa a base di sericina, miele d’acacia o melograno.

“Questo è il vero lusso per me: offrire valore umano e professionalità per creare un luogo in cui stare per prima cosa bene, ritrovare la propria personale bellezza e, soprattutto, il proprio benessere – conclude – e questo è per me il vero significato dell’estetica: essere noi stessi in armonia con la propria bellezza esteriore e interiore”.

ReveZone

Via Auguadri, 12 Como (fronte autosilo)

031.24 33 16

Mar-ven 9.30-19.30

Sab 9-19

Per conoscere meglio il mondo ReveZone e i suoi trattamenti visitate il SITO o seguitelo su Facebook o Instagram