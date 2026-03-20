Amanti del ciclismo, grande novità per voi: a Como il nuovo store JOULE. Bici di alta gamma, officina e tour guidati

Sul lago di Como nasce un nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati di ciclismo: il nuovo store JOULE di via Mentana a Como, che dallo scorso dicembre ha aperto le sue porte a ciclisti e viaggiatori che qui trovano non solo una selezione di biciclette di alta gamma, ma anche un’officina specializzata e tour guidati pensati per far scoprire uno dei territori più iconici per chi ama pedalare.

Nato a Giussano nel 2019, JOULE unisce passione e competenza per il ciclismo con l’idea di creare uno spazio per chi vive la bicicletta come sport, esperienza e stile di vita. Il progetto, negli anni, ha saputo costruire una community di appassionati e ampliare i propri servizi offrendo biciclette delle migliori marche, abbigliamento tecnico, accessori e uno studio di biomeccanica dedicato a ottimizzare posizione in sella e performance.

E il nuovo store comasco rappresenta l’ultimo tassello di un percorso che ha trasformato JOULE in un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote. Lo spazio, minimalista ed elegante, è pensato per celebrare la bicicletta non solo come strumento di performance, ma anche come oggetto di design e lifestyle, in perfetta armonia con l’atmosfera internazionale di una delle mete più amate d’Italia.

Dalle bici da strada ad alte prestazioni alle gravel per avventure su sterrato, dalle e bike che rendono accessibili i percorsi più impegnativi alle mountain bike pronte per i sentieri più suggestivi, ogni ciclista, dal principiante all’esperto, trova ciò che serve per vivere il territorio in sella. Accanto alle biciclette, abbigliamento e accessori delle migliori marche completano l’offerta, mentre l’officina specializzata JOULE assicura manutenzione e assistenza con competenza e passione.

Ma JOULE Como non è solo un negozio: è il punto di partenza ideale per esplorare il lago e i suoi dintorni grazie al servizio di noleggio biciclette e ai tour guidati. Che si voglia affrontare percorsi panoramici con vista sul lago o cercare avventure più tecniche, ogni tour è studiato su misura per garantire un’esperienza indimenticabile, adatta a ogni livello e preferenza.

Con il suo mix di sport, natura e lifestyle, il nuovo store JOULE di Como è molto più di un negozio: è un invito a vivere il lago in modo profondo, divertente e stimolante. Chi cerca una bici da sogno, assistenza tecnica di alto livello, un noleggio per esplorare i sentieri o un tour guidato per scoprire il territorio con nuovi occhi, qui trova tutto ciò che serve per trasformare ogni uscita in un’avventura memorabile su due ruote.

JOULE

Via Mentana, 12 – Como

joulelab.com

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