Fiera Bergamo: Edil 2025 focus su sostenibilità e digitale

Forte del successo lo scorso anno di un ritorno (quello di Edil, rassegna di riferimento delle tecnologie per l’Edilizia 5.0) e di quello di un debutto (Le Giornate dell’Installatore Elettrico), Promoberg ripropone in Fiera Bergamo le due manifestazioni in contemporanea, per agevolare due filiere che hanno moltissimi punti in comune: nel dettaglio, Le Giornate dell’Installatore elettrico (per soli operatori) da giovedì 20 a sabato 22 marzo; per Edil, storica fiera dell’edilizia, una giornata in più, fino a domenica 23 marzo (per operatori e grande pubblico).

Chi varcherà le porte del centro espositivo e congressuale di via Lunga può così contare su un proficuo interscambio tra i due appuntamenti, che favoriranno confronti, matching, networking e contatti diretti con le imprese del settore, sia tra gli stand che dal ricco programma degli eventi collaterali. Nella già lunga e significativa storia di Edil, la rassegna ha avuto il merito di ampliare e rafforzare la collaborazione con tutti i rappresentanti della filiera delle costruzioni. Edil nel segno di “Sostenibilità e Digitale”, mette in vetrina un settore strategico per il Pil italiano e il made in Italy nel mondo, favorendo il processo di innovazione del settore, con l’obiettivo di proiettare le imprese verso un cantiere digitale e sostenibile tramite un nuovo modello che promette di ridefinire i canoni del settore.

Su circa 15mila metri quadrati Padiglione A, parte del pad. B e area esterna), 150 le imprese presenti, in rappresentanza di nove regioni italiane e quattro stati esteri (Polonia, Austria, Francia, e Svizzera, con un espositore a testa). Nel padiglione B del centro espositivo e congressuale di via Lunga riflettori accesi anche sulla seconda edizione de “Le Giornate dell’Installatore Elettrico”, importante appuntamento business to business (B2B) di Promoberg riservato agli operatori del settore elettrico, partendo dalla progettazione per arrivare all’installazione e manutenzione.

Durante le tre giornate del summit, i visitatori potranno vedere ed esplorare una vasta gamma di soluzioni messe in produzione e in atto su più temi e comparti, e partecipare a importanti sessioni formative. Complessivamente sono 34 le imprese presenti, provenienti da sei regioni e uno stato estero (Olanda). Orari: 09:00 – 18:00. Per agevolare imprese e famiglie, per entrambi gli appuntamenti è stato deciso l’ingresso gratuito, previa registrazione online sul sito dell’evento.