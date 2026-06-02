Lombardia, apre un nuovo supermercato del gruppo da 5500 dipendenti e la spesa è scontata per 10 giorni

La data del debutto è finalmente ufficiale: il nuovo ipermercato a marchio IperTosano, situato all’interno del centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone, aprirà ufficialmente i battenti giovedì 11 giugno. A comunicare la data del tanto atteso taglio del nastro è stata direttamente la stessa azienda della grande distribuzione organizzata. Per celebrare l’evento e accogliere al meglio la clientela, il marchio ha contestualmente annunciato dieci giorni consecutivi di sconti speciali sulla spesa in occasione della settimana inaugurale.

Quando apre IperTosano a Cesano Boscone: i dettagli dell’inaugurazione

Il colosso della Gdo (Grande Distribuzione Organizzata), che sta progressivamente conquistando fette di mercato strategiche anche nel Milanese, si insedierà negli ampi spazi della galleria commerciale dell’hinterland rimasti vuoti a seguito del definitivo addio dell’insegna Bennet.

Per incentivare l’afflusso dei primi clienti e festeggiare il nuovo punto vendita, i vertici societari hanno pianificato una promozione d’impatto: uno sconto speciale del 10% applicato su tutta la spesa. Questa iniziativa promozionale sarà valida fin dalle prime ore del giorno di apertura, giovedì 11 giugno, e rimarrà attiva in modo continuativo fino a domenica 21 giugno.

L’evoluzione del marchio: da supermercato di famiglia a colosso della Gdo

Quella di Cesano Boscone non rappresenta affatto la prima bandierina piantata nell’hinterland milanese da parte del noto brand alimentare, la cui storia è iniziata lontano, nel 1970. Nato originariamente come un piccolo supermercato a conduzione familiare, oggi il Gruppo Tosano si è trasformato in una solida realtà imprenditoriale in fortissima espansione economica, che vanta una rete di oltre venti ipermercati distribuiti sul territorio e un organico che supera i 5.500 dipendenti.

Nel corso del 2026, l’azienda Ipermercati Tosano triplicherà di fatto la propria presenza strategica all’interno della provincia di Milano, passando da uno a tre punti vendita attivi. Allo storico ipermercato già operativo nel comune di Nerviano si andranno infatti ad aggiungere, oltre al sopracitato negozio di Cesano Boscone (subentrato come detto a Bennet nel complesso Porte di Milano), anche la nuovissima struttura di Vimodrone. I piani di sviluppo industriale della catena non si fermano qui: per il successivo 2027 è infatti già stata messa in programma una ulteriore apertura nel comune di Paullo.