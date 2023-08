Dal 26 Agosto al 10 Settembre torna la Fiera del Libro di Como: in piazza Cavour 20.000 libri e oltre 100 autori ed eventi

La Fiera del Libro di Como torna con la sua 71° edizione dal 26 agosto al 10 settembre. L’appuntamento è sempre nella storica location di Piazza Cavour, quest’anno con un secondo tendone interamente riservato agli oltre 100 appuntamenti in programma tra incontri, presentazioni, dialoghi e molto altro. Migliaia, come ogni anno, i titoli presenti in Fiera e sempre più numerose le tematiche e i generi letterari a disposizione grazie alla novità della “Libreria della Fiera”, un settore creato in collaborazione con Unicopli appositamente per offrire al pubblico una grande varietà di pubblicazioni provenienti da case editrici di tutta Italia, incontro a ogni gusto e sensibilità. Oltre a queste, i ricchi cataloghi delle librerie e delle case editrici locali che rimangono il cuore dell’esposizione e a cui per la prima volta quest’anno si aggiunge anche Altreconomia in collaborazione con Garabombo.

A rendere imperdibile la manifestazione un fittissimo calendario di eventi che porta ospiti di fama nazionale a presentare alcune delle più recenti novità editoriali, alternandosi con scrittori e intellettuali comaschi. Tra le tante interessanti proposte spiccano una serie di incontri dedicati al mondo della musica: il primo con Enzo Gentile, che sabato 26 agosto alle 16.30 presenta Ecco tutto qui, la storia della vita unica e irripetibile di Enzo Jannacci scritta a quattro mani con il figlio del musicista. Il sabato successivo, alle ore 16:30, Francesca Genti presenta La ballata di Nina Simone, che ripercorre la vita della cantante come un inno alla libertà. Sabato 9 settembre alle 18:00 tocca invece a Ernesto Assante, celebre critico musicale, che porta in Fiera un incontro dedicato ai due Luci della canzone italiana: Dalla e Battisti.

Oltre alla musica anche lo sport e la settima arte, con una presentazione dedicata a Nembo Kid ovvero il fenomeno della pallacanestro Antonello Riva, previsto per sabato 26 agosto alle 21:00; un viaggio a ritroso nella storia della Serie A calcistica degli anni ’90, condotto dall’autore Tommaso Guaita lunedì 4 settembre alle 21:00 e un approfondimento del magico universo narrativo dei registi Ruben Östlund e Alejandro G. Iñárritu con il critico cinematografico Marco Albanese, lunedì 28 agosto alle 19:30.

Non mancheranno poi appuntamenti dedicati alla geopolitica internazionale, con due incontri targati USA che vedranno la professoressa di economia applicata e ricercatrice dell’università di Macerata Francesca Spigarelli approfondire le differenze tra il capitalismo italiano e quello di modello americano (sabato 26 agosto h 18:00) e il giornalista RAI Antonio Di Bella ripercorrere eventi, personaggi e simboli di duecentocinquant’anni di storia americana, con la presentazione del suo libro Gli Stati Uniti sabato 2 settembre alle 18:00.

Giovedì 31 agosto alle ore 21:00 il tema sarà la cura, con l’intervento della dott.ssa Mariella Enoc, procuratrice speciale dell’Ospedale Valduce in dialogo con gli autori di Medico/paziente. Dritto e rovescio sulla sanità edito da Elpo Edizioni. Oltre la cura, anche la paura e le sfide dell’affrontare i propri limiti, con ospite d’eccellenza l’astronauta Paolo Nespoli e il suo ultimo libro L’unico giorno giusto per arrendersi edito da Mondadori, domenica 27 agosto alle ore 21:00.

Sabato 26 Agosto alle 19.30 appuntamento di rilievo con il candidato al Premio Strega 2023 e vincitore del Premio Libro dell’anno di Fahrenheit Gian Marco Griffi che presenta “Ferrovie del Messico”.

Come novità rispetto alle edizioni precedenti, la 71° Fiera del Libro dedica ampio spazio al mondo del fumetto e degli albi illustrati, portando il pubblico a incontrare l’illustratore catalano di fama internazionale Roger Olmos, la storica penna del fumetto italiano Mario Sironi, i fumettisti e illustratori Adam Tempesta, Icaro Tuttle, Rocco Lombardi e Eliana Albertini insieme a Gero Arnone con la graphic novel La vita della mia ex per come la immagino io. Le arti visive fanno capolino nel programma anche attraverso l’incontro proposto da Ferrovienord dal titolo Treni, ferrovie e viaggiatori nella storia dell’arte, in cui interverranno il Presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna insieme al critico d’arte e divulgatore culturale Sergio Gaddi venerdì 8 settembre alle ore 21:00. Sempre attraverso la narrazione per immagini, in Fiera si affronterà anche un tema importante come la fragilità con l’esordiente Edoardo Massa e il suo Tutti autistici? in dialogo con l’Associazione Abilitiamo Autismo. Il tema della disabilità viene riproposto anche venerdì 8 settembre con Senza Limiti, presentato da Giacomo Fasola.

Già sperimentate l’anno scorso e riproposte in questa nuova edizione sono invece le domeniche dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, con un colorito programma di presentazioni, letture, laboratori, sperimentazione di giochi e ospiti molto amati dal giovane pubblico come Angelo Mozzillo (domenica 27 agosto alle 16:30) e Davide Morosinotto (domenica 3 settembre alle 16:30).

Per celebrare gli importanti anniversari che investono la città di Como nel 2023, infine, la Fiera propone una rassegna di eventi dedicata ai 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni e al bimillenario di Plinio il Vecchio, in collaborazione con molte realtà culturali del territorio.

Per scoprire di più sugli espositori, sul calendario di eventi e sulle tematiche proposte sotto il tendone e nel FuoriFiera, l’intero programma è consultabile sul sito www.fieralibrocomo.it e disponibile anche cartaceo durante la manifestazione presso Piazza Cavour e gli info point della città.

La Fiera del Libro di Como è organizzata dagli editori e librai del territorio con il supporto di Confesercenti Como e degli Editori del Lago di Como. La Fiera gode della collaborazione e del sostegno di Regione Lombardia, Comune di Como, Camera di Commercio di Como e Lecco e Fondazione Cariplo. Main sponsor dell’edizione 2023 sono Asf autolinee e Ferrovienord. Sponsor sostenitori sono BCC Cantù, Acinque e Eredi Bianchi Giuseppe.

Gli espositori presenti in Fiera sono Altreconomia – in collaborazione con Garabombo, Annje Bonnje asd – scuola di vela, Edizioni Il Ciliegio, La Libreria del Ragionier Bianchi, La Vita Felice, Libreria Andreoli, Libreria dei ragazzi, Libreria Dominioni, Libreria Lariologo, Libreria Noseda – gruppo Libraccio, Libreria Plinio il Vecchio, MB Arte e Libri e gli Editori del Lago di Como e Associati: Carlo Pozzoni FotoEditore, Dominioni Editore, Elpo Edizioni, Giampiero Casagrande, GWMAX, Ibis/Finisterrae/O barra O/Xenia, L’ora d’Oro, New Press Edizioni, NodoLibri, Società Archeologica Comense, Storia di Como.

La 71° edizione gode della collaborazione di CSV Insubria, Ospedale Valduce, The Art Company Como, Cinema Astra, Progetto eARTh bOOk (Luminanda APS e Eco officine), Pinacoteca di Como, Musei Civici di Como, Associazione Giosuè Carducci, Università Popolare, Auser, e del supporto tecnico di Gruppo CSC di Sesto San Giovanni (MI) (tendostruttura e apparecchiature), 3dee (sito web), Garden Bedetti (verde), CeamAntincendio di Cucciago (estintori antincendio), Studio Lillia (bandi e rendicontazioni), Rezzonico Impresa di pulizie, Hotel Metropole Suisse, Ristorante Imbarcadero, Albergo Firenze, Telesat.

