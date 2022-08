Como, eccellenza assoluta e posti di lavoro pronti: Its Meccatronica, Open Day il 10 settembre. Le info

Una formazione post diploma di altissimo livello, 2000 ore di lezione di cui ben 800 di tirocinio, il 95% dei diplomati che trovano lavoro entro un anno e 50 posizioni lavorative già pronte a essere occupate da chi concluderà il percorso di formazione: queste sono le premesse del nuovo corso biennale di “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali” promosso da Confindustria Como con Fondazione ITS Lombardia Meccatronica insieme all’ITIS Magistri Cumacini, scuola polo, con la collaborazione delle scuole Jean Monnet di Mariano Comense, Da Vinci-Ripamonti di Como, Sant’Elia di Cantù, il Centro di Formazione Professionale Enfapi e il sostegno di Enaip, con il supporto dell’Amministrazione Provinciale e la condivisione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como.

Il corso, che verrà presentato in occasione di un Open Day in programma per il 10 settembre (QUI tutti i dettagli e le modalità di iscrizione all’incontro) e prenderà il via il 20 ottobre, vuole offrire una risposta concreta alle crescenti esigenze delle imprese metalmeccaniche del territorio alla costante ricerca di figure professionali altamente specializzate.

La figura professionale che uscirà dal corso, infatti, avrà competenze che consentiranno di operare per realizzare, integrare, controllare, programmare macchine e sistemi automatici destinati ai più diversi processi e settori in ambito industriale. A questo proposito, utilizzerà dispositivi di interfaccia tra le macchine controllate e gli apparati che le controllano, su cui interviene per la programmazione, il collaudo e la messa in servizio, documentando le soluzioni sviluppate; gestirà i sistemi di comando, di controllo e di regolazione; collaborerà con le strutture tecnologiche preposte alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione dei dispositivi sui quali si troverà ad intervenire; oltre alle competenze tecniche fornirà nozioni sui principali aspetti economici, normativi e della sicurezza.

Il tutto con il plusvalore di una rete di aziende metalmeccaniche direttamente coinvolte, grazie a tirocini sul campo mirati a una formazione perfettamente rispondente alle reali esigenze lavorative del settore.

“Negli ultimi anni stiamo assistendo a una crescente richiesta da parte delle aziende di profili professionali altamente specializzati e questo corso è una risposta concreta in grado di offrire ai ragazzi una formazione di altissimo livello strettamente connessa al mondo del lavoro, con aziende direttamente coinvolte nella formazione che hanno già espresso il loro interesse ad inserire immediatamente nel loro organico gli studenti che concluderanno il percorso – spiega Antonio Pozzi, Vicepresidente di Confindustria Como con delega all’Education – sull’esempio di quanto avviene all’estero con successo già da anni, questo corso si propone quindi come una ‘terza via’ per chi si è diplomato ma, prima di entrare nel mondo del lavoro, vuole proseguire con un corso di formazione specialistica senza necessariamente scegliere un percorso universitario, che può comunque essere intrapreso dopo i due anni di corso ITS che, a questo scopo, garantiscono anche importanti crediti formativi”.

La necessità di una stretta connessione tra formazione e mondo del lavoro, a favore delle aziende ma soprattutto degli studenti stessi, è al centro della riflessione anche di Serena Costantini, Consigliere di Presidenza di Confindustria Como e Presidente del Gruppo Metalmeccanici: “Da tempo le aziende metalmeccaniche manifestano l’esigenza di figure tecniche di alto profilo per ambiti di lavoro sempre più evoluti e tecnologici. L’ITS Meccatronica che prenderà avvio grazie al lavoro di squadra di una vera e propria filiera della formazione consentirà di colmare il mismatch e di offrire opportunità concrete di lavoro che consentono anche importanti percorsi di crescita – dice infatti – l’elemento novativo e distintivo, oltre alla formazione di livello, è il contatto con il mondo aziendale grazie all’elevato numero di ore che gli studenti trascorreranno nelle aziende che avranno così modo di conoscere e valutare le risorse che, nella maggior parte dei casi, inseriranno nella propria struttura. I dati parlano chiaro: il 95% dei diplomati ITS lombardi ha la certezza di trovare occupazione grazie anche alla co-progettazione con le aziende che permette di rispondere così a precisi fabbisogni professionali del territorio”.

Grande soddisfazione è espressa anche da Laura Rebuzzini, dirigente scolastico dell’ITIS Magistri Cumacini: “Il corso ITS nell’area tecnologica, che verrà attivato, oltre a costituire un traino e una valorizzazione per tutta la filiera dell’istruzione secondaria tecnico-professionale, offrendo agli studenti uno sbocco naturale di formazione altamente qualificata, andrà ad arricchire e completare l’offerta formativa terziaria presente sul territorio di Como, in un ambito, come quello della meccatronica e dell’automazione, che è ormai trasversale e richiesto in tutti i settori tecnologici – dice – il Corso ITS per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali formerà dei “super-tecnici”, in possesso di “soft-skills” e di competenze integrate teorico-pratiche avanzate, acquisite con una modalità di apprendimento “on the job” e costruite su misura per le esigenze delle principali aziende del territorio che condividono il progetto di rete”.

CORSO BIENNALE DI “TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI INDUSTRIALI”

Inizio corso 20 Ottobre 2022

Open Day

10 settembre 2022 dalle 9 alle 12 presso ITIS Magistri Cumacini, Como

Iscrizione obbligatoria QUI

Maggiori informazioni sul corso QUI