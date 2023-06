Its meccatronica ‘Factory automation’, nuova edizione del corso post-diploma per professionisti del futuro

Un corso post diploma altamente specializzante in stretto contatto con le più importanti aziende del territorio e in grado, quindi, di fornire concreti sbocchi di lavoro. Questo è ITS MECCATRONICA “FACTORY AUTOMATION”, il corso biennale post-diploma per diventare “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali”, fortemente voluto dal Gruppo Metalmeccanici di Confindustria Como e realizzato in collaborazione con Fondazione ITS Lombardia Meccatronica insieme alla scuola polo ITIS Magistri Cumacini, con il supporto dell’Amministrazione Provinciale di Como e con la condivisione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como, che in autunno tornerà con una nuova edizione dopo il successo di iscrizioni dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di ben 22 studenti.

Il corso prevede 800 ore di tirocinio in azienda sul totale delle 2000 ore programmate nei 2 anni di corso e punta a formare tecnici superiori preparati ad operare nell’ambito della programmazione, integrazione, controllo, supervisione e messa in servizio di impianti e sistemi di automazione di processo destinati all’industria di base e di trasformazione. Ma a renderlo un corso di altissimo livello formativo, è soprattutto il fatto di essere progettato e realizzato grazie alla sinergia tra il mondo della formazione e il mondo aziendale. “Il punto di forza di questo tipo di corso è sicuramente la didattica innovativa che prevede moduli formativi molto duttili che possono essere modificati per rispondere rapidamente al variare delle richieste del mondo del lavoro – spiega infatti Graziano Pagani, responsabile dell’area education di Confindustria Como – inoltre buona parte dei docenti provengono dal mondo imprenditoriale e sono quindi in grado di apportare competenze aggiornate e pienamente funzionali a una formazione strettamente legata al lavoro”.

E, già solo dopo il primo anno, il risultato è un concreto interesse delle aziende coinvolte per gli studenti che frequentano il corso. “Già in occasione del tirocinio, le richieste delle aziende hanno superato il numero degli studenti disponibili e molti di loro, pur avendo solo concluso il primo anno hanno già richieste di assunzione una volta concluso il percorso biennale di studi”, conclude Pagani. I corsi ITS garantiscono infatti una formazione tecnico-professionale altamente qualificata e specializzata, in linea con l’evoluzione del mondo del lavoro, per rispondere alle richieste delle aziende tanto che il tasso di occupabilità (coerente con il percorso di studio svolto) di questo tipo di percorsi formativi è di circa il 98%. Oltre all’ITIS Magistri Cumacini di Como, scuola polo, collaborano al progetto mettendo a disposizione docenze e laboratori le scuole Jean Monnet di Mariano Comense, Da Vinci – Ripamonti di Como, Sant’Elia di Cantù mentre tra le aziende coinvolte a diverso titolo con docenti, tutor e laboratori, ci sono EUROTHERM Srl, STERILINE Srl, HARKEN ITALY Spa, SMC Italia Spa, GRUPPO PONTIGGIA Srl, SISME Spa, BLM Spa, ELDOR CORPORATION Spa, ZANI Spa METAL FORMING MACHINES, PARKER HANNIFIN MANUFACTURING.

Ad oggi sono già 21 i diplomati che hanno manifestato interesse per la nuova edizione dell’ITS e che parteciperanno alle selezioni del 19 settembre. Ma c’è ancora possibilità di iscriversi cliccando QUI.

Maggiori informazioni sul sito itslombardiameccatronica.it