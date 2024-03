Magatti: “La chiusura dei nidi di Rapinese a quella del 2016 a Camerlata? Accostati solo per confondere. Ecco perché”

L’ex assessore ai Servizi sociali della giunta Lucini, Bruno Magatti, entra nel dibattito fiume scatenato sia dall’annunciata chiusura di due asili nido da parte del sindaco di Como Alessandro Rapinese, sia dalla successiva tensione altissima nell’aula consiliare tra lo stesso primo cittadino e un gruppo di genitori. In particolare, Magatti replica a un argomento circolato non solo in quelle due circostanze ma anche molto sui social, e rilanciato soprattutto da parte dei sostenitori della decisione dell’attuale giunta, ovvero la chiusura, nel 2016, del nido di Camerlata sempre da parte della giunta Lucini. Dato reale, ma su cui Magatti, appunto all’epoca assessore, tiene a fare alcune precisazioni per evitare una sovrapposizione alla scelta politica di oggi. Di seguito, l’intervento di Magatti.

Per confondere si va dicendo che la giunta Lucini chiuse il nido di Camerlata. Che cosa è successo DAVVERO? Si fa presto a dimenticare che in quegli anni (che seguivano anni di dura crisi economica ) per ogni 4 dipendenti pubblici pensionati si poteva assumere una sola persona. Nel caso di educatrici dei nidi (il rapporto bambini/educatrici è stabilito dalle leggi) il tema divenne critico e COSTRINSE l’amministrazione a operare delle scelte. Questo problema incideva sulle strutture più piccole (Camerlata e Lora). Il problema fu gestito nel dialogo con i genitori scegliendo di fare convergere i 15 bambini di Camerlata nel nido di Rebbio. Si riuscì invece a mantenere aperto il nido di Lora dove furono avviate attività aggiuntive. In quegli anni furono azzerate le liste d’attesa e si rispose sempre alle attese e alle preoccupazioni dei genitori. Dal 2017 sarebbe stato possibile tornare ad assumere educatrici. Ma nessuno lo ha più fatto per poi far credere che quella dell’affidamento ai privati (che nulla ha a che vedere con il numero di bambini che possono essere accolti) sia una scelta necessaria e conveniente.