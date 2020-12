Antinfluenzale, Ats: “Quasi 26mila dosi per Como. 2.700 spray nasali per i minori”

Regione Lombardia ha effettuato le prime forniture di vaccini antinfluenzali il 18 ottobre con l’indicazione di dare la priorità ai soggetti fragili maggiormente a rischio di complicanze in caso di sindrome influenzale.

In questi giorni, sul territorio di Ats Insubria, saranno assegnati ai Medici di Medicina Generale, che hanno aderito al 100% alla campagna, ulteriori 66.000 dosi – circa 25.700 dosi per il territorio di Como – Distretto Lariano e circa 40.500 dosi per il territorio di Varese – 20.800 Distretto Sette Laghi e 19.500 Distretto Valle Olona – per un totale di 261.000 vaccini distribuiti per la vaccinazione dei soggetti allettati e degli assistiti over 65.

Asst Sette Laghi, Valle Olona e Lariana

Ats Insubria coordina la campagna vaccinale in collaborazione con le Asst, che attraverso i servizi vaccinali e gli ambulatori specialistici vaccinano i soggetti a rischio per patologia di età 6mesi-64 anni, il personale sanitario, le donne in gravidanza, i soggetti fragili e i minori sani da 2 a 18 anni non compiuti. Le ASST, inoltre, hanno il compito di consegnare una quota di vaccini alle RSA/RSD, alle strutture sanitarie e alle comunità protette per i loro ospiti e operatori.

Alle ASST sono state complessivamente consegnate, ad oggi, per l’offerta sopra descritta, circa 99.100 dosi di vaccino di cui 34.200 in Asst Lariana, 32.850 in Asst Sette Laghi e 32.050 in ASST Valle Olona.

Vaccini Spray nasale antinfluenzale per minori sani 2-18 anni non compiuti

Sono state consegnate direttamente da Regione. tramite le farmacie, ai Pls e Mmg aderenti all’offerta del vaccino spray nasale per i minori sani le seguenti dosi di vaccini così ripartite:

N. dosi consegnate ai PLS aderenti N. dosi consegnate ai MMG aderenti COMO 2300 400 VARESE Distretto Sette Laghi: 2450 Distretto Valle Olona: 4600 320

Questi dosi si aggiungono a quelle consegnate alle ASST pari a un numero complessivo di 28.900 dosi .

Le ASST, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia aderenti hanno quindi esteso la vaccinazione gratuita a questo target, che proseguirà anche nel mese di gennaio e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Strutture Socio-Sanitarie Residenziali

Sono state distribuite alle strutture socio-sanitarie residenziali e strutture sanitarie private accreditate 16.911 dosi

11.494 dosi per gli ospiti – 6.283 nel territorio di Varese e 5.211 in quello di Como

5.417 dosi per operatori – 3.242 per gli operatori sanitari nel territorio di Varese e 2.175 per quelli di Como

Sul territorio di ATS Insubria, pertanto, entro fine anno, saranno distribuite 360.100 dosi di vaccini antinfluenzali: un incremento di quasi il 70% delle dosi rese disponibili rispetto alla campagna precedente, che aveva comportato la somministrazione complessiva di 210.891 dosi, di cui 175.000 circa erano state somministrate dai Medici di Medicina Generale totale Distretto Lariano 76.522, Distretto Sette Laghi 52.441, Distretto Valle Olona 45.946 – 35.891 dosi somministrate dalle ASST.