Centro Lago di Como, nuove rassicurazioni: il Pronto Soccorso essenziale per tutti non chiuderà

Nell’articolata vicenda relativa all’ipotizzata, dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Menaggio e la successiva assicurazione sulla non chiusura (qui tutte le tappe) ecco una nuova rassicurazione in una nota stampa:

Nella giornata odierna la direzione di Asst Lariana ha incontrato i dipendenti dell’ospedale di Menaggio. Il direttore generale Luca Stucchi ha ribadito come non sia in alcun modo in discussione la chiusura del presidio. “Vogliamo far vivere questo presidio questo è il mio impegno – ha sottolineato il dg – I pazienti cronici rappresentano il 40 per cento della popolazione e questo è un dato di realtà da cui non si può prescindere se vogliamo rispondere al bisogno di salute dei cittadini”. La direzione incontrerà nuovamente i dipendenti entro fine settembre. Nel corso delle prossime settimane, nel frattempo, verrà programmato l’incontro con i sindaci del Distretto del Medio Lario.