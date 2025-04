Nuovo ospedale Malpensa: opera da 440 milioni di euro, 611 camere e 1200 posti letto

Grande Ospedale della Malpensa, è questo il nome del polo ospedaliero che prenderà forma in futuro. I dettagli della maxi opera – il concorso per la progettazione è scaduto il 20 marzo – si stanno lentamente definendo. Sono infatti 23 i progetti arrivati per il bando internazionale con oggetto l’opera.

I posti letto previsti sono quelli inseriti nell’Accordo di programma sottoscritto che si basa sulle indagini epidemiologiche e demografiche di Ats Insubria e Regione Lombardia per rispondere ai reali bisogni di salute della popolazione.

“Il Grande Ospedale della Malpensa punta a concretizzare delle infrastrutture flessibili, come da linee guida sviluppate dal progetto Next Generation Hospital e realizzate dalla piattaforma di ricerca JRP Healthcare Infrastructures del Politecnico di Milano – ha spiego nei giorni scorsi la direttrice dell’Asst Valle Olona Daniela Bianchi – Saranno realizzate 611 stanze, confortevoli e moderne, che potranno essere utilizzate sia come singole che come doppie raggiungendo potenzialmente, in questo caso, i 1200 posti letto».

Il costo massimo dell’intervento da realizzare (come indicato nelle specifiche per chi voleva partecipare al concorso), è fissato nell’importo di 440 milioni di euro. Ora la commissione vaglierà i lavori: entro il 15 ottobre verranno scelti i primi cinque tra i quali poi selezionare il vincitore assoluto a cui verrà riconosciuto un premio di un milione di euro.

Obiettivo è realizzare una infrastruttura sanitaria pubblica sostenibile, efficiente, digitale, integrata con i territori.