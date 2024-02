Gli studenti della Parini chef, podcaster e artisti per un giorno: “Condivisione, scambio culturale e crescita”

Giovedì 22 febbraio lo Ial (Innovazione Apprendimento Lavoro) Lombardia, ente accreditato presso la regione Lombardia, ha organizzato, nella sua sede di Como, una giornata di Accoglienza, Orientamento e Inclusione, in collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado Parini. Il progetto nasce da un importante lavoro di rete che ha visto coinvolti i docenti referenti dell’inclusione, gli insegnanti di sostegno e gli educatori di entrambe le scuole e il risultato è stata, spiegano, “una piacevolissima mattinata”.

Sono state organizzate e proposte 5 attività, in cui gli alunni della Scuola Media Parini hanno partecipato lavorando al fianco degli studenti di Ial.

I laboratori attivati sono stati:

CHEF IN CUCINA

COME SI REALIZZA UN PODCAST

L’ARTE DI ALEXANDER CALDER

EDUCAZIONE STRADALE

L’ARTE DEL PIROGRAFO

Concludono gli organizzatori di Ial: “Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutti i partecipanti per l’entusiasmo, il coinvolgimento e la partecipazione dimostrati. Siamo fermamente convinti che iniziative come questa siano essenziali per promuovere esperienze di condivisione, scambio culturale e crescita reciproca”.