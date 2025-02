COMO-NAPOLI La cronaca della partita in diretta

COMO-NAPOLI 1-1

Marcatori: Rrhamani aut. 7 pt. Raspadori 17 pt.

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Nico Paz, Strefezza; Diao. A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Jack, Alberto Moreno, Vojvoda, Engelhardt, Braunoder, Fadera, Cutrone, Douvikas.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. A disposizione: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Marin, Oliveira, Hasa, Anguissa, Gilmour, Okafor, Ngonge, Simeone.

Arbitro: Gianluca Manganiello

PRIMO TEMPO

I primi 45 minuti terminano sull’1-1. Gli errori di Rrhamani e Kempf stanno decidendo fino ad ora la gara.

Ci sarà un minuto di recupero.

Minuto 42: buco di Alex Valle e fuga di Politano che entra in area provando il mancino. Il suo tiro è murato in scivolata da Goldaniga.

Minuto 39: destro di Diao: palla che trova solo i led pubblicitari.

Minuto 36: buona ripartenza del Como che guadagna angolo con Alex Valle.

Il Napoli sta premendo sull’acceleratore in questa fase. Il Como fa fatica ad uscire.

Minuto 27: Politano!! Spinazzola crossa sul secondo palo trovando Politano. L’esterno azzurro schiaccia a terra il mancino trovando la smanacciata decisiva di Butez.

Minuto 23: uno due tra Billing e McTominay. Smolcic è bravissimo a limitare l’ex Bournemouth in area.

Due errori grossolani di due difensori stanno decidendo al momento la partita. Napoli che è comunque stato bravo a reagire immediatamente allo svantaggio.

Minuto 17: Raspadori, 1-1!! Kempf sbaglia incredibilmente lo stop facendosi soffiare la palla da Raspadori che, davanti a Butez, segna con il destro.

Minuto 11: punizione da posizione golosa conquistata da McTominay.

Minuto 10: risposta del Napoli affidata a Lobotka: destro a lato.

Minuto 7: autogol incredibile di Rrhamani, avanti il Como!! Il difensore kosovaro riceve palla dopo una rimessa e passa la palla indietro a Meret non accorgendosi del posizionamento fuori dalla porta del suo portiere. Il retropassaggio finisce nel sacco facendo esplodere il Sinigaglia.

Minuto 5: ci prova al volo Spinazzola con il destro: Goldaniga respinge con il corpo.

E’ il Napoli che sta provando a fare la partita in questi primi minuti.

Inizia la partita

Il Como torna a giocare al Sinigaglia dopo la bellissima vittoria di Firenze. Sul lago, infatti, arriva il Napoli di Antonio Conte che deve rispondere all’Inter che, trascinata da Lautaro, ha battuto il Genoa e si è portata momentaneamente in vetta. I partenopei sono reduci da tre pareggi consecutivi e non vincono in trasferta da oltre un mese. I lariani invece hanno ritrovato i tre punti settimana scorsa grazie alla migliore prestazione collettiva della stagione e, davanti ai propri tifosi, hanno assolutamente voglia di dare seguito a quel successo. Tutto ciò rende il lunch match a dir poco intrigante e pesante. Vincere oggi per il Napoli è quasi cruciale in vista dello scontro diretto in cima alla classifica con l’Inter di settimana prossima. Gli uomini di Fabregas, invece, strappando punti anche agli azzurri darebbero un grande segnale alle altre squadre in lotta per salvarsi.

Il tecnico spagnolo ripropone in blocco la formazione di Firenze: c’è solo un cambio forzato. In porta c’è Butez. A destra gioca Smolcic, a sinistra Alex Valle, mentre al centro della difesa Kempf rimpiazza lo squalificato Dossena affiancando Goldaniga. Caqueret, Perrone e Da Cunha formano il centrocampo a 3. In avanti si gioca ancora senza veri e propri riferimenti. Out Douvikas e Cutrone, dentro Strefezza, Diao e Nico Paz.

Conte risponde escludendo uno dei top della stagione. Tra i pali gioca Meret. Davanti all’estremo difensore italiano c’è la difesa a tre. Buongiorno, Rrhamani e Di Lorenzo, infatti, compongono il pacchetto arretrato. Il folto centrocampo a cinque vede sulle corsie Politano a destra e Spinazzola a sinistra. Lobotka è il play davanti alla difesa, mentre in panchina finisce Anguissa, diffidato. Mctominay e l’esordiente Billing sono le due mezzali. Lukaku e Raspadori formano il tandem offensivo.