COMO-UDINESE La cronaca della partita in diretta

COMO-UDINESE 2-0

Marcatori: Diao 6 pt. Strefezza 44 pt. Pajero 5 st.

Como (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Caqueret, Da Cunha, Fadera; Diao, Strefezza; Cutrone. A disposizione: Audero, Reina, Iovine, Belotti, Jack, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Chinetti, Nico Paz, Verdi.

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. A disposizione: Selvik, Padelli, Atta, Lucca, Pafundi, Bravo, Brenner, Ebosse, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Tourè.

Arbitro: Francesco Cosso

SECONDO TEMPO

Minuto 50: Pajero, 2-1!!

Lucca si libera con le mani della marcatura di Iovine su una buona palla messa al centro da Thauvin: punizione Como.

Comincia la ripresa con due mosse di Runjaic: Lucca e Zemura prendono il posto di Sanchez e Kamara, assenti non giustificati del primo tempo.

PRIMO TEMPO

Finisce la prima frazione con il Como avanti 2-0. Fino ad ora un gol in apertura di Diao e uno in chiusura di tempo di Strefezza stanno facendo la differenza.

Ci saranno 2 minuti di recupero.

Minuto 44: raddoppio Como!!! Da Cunha pennella dalla bandierina trovando la sponda aerea di Dossena. La palla colpita dal centrale ex Cagliari rimane vagante in area ed il più svelto ad arrivarci è Strefezza che con il destro infila un Sava completamente immobile.

Minuto 42: altra conclusione da lontano di Lovric: tiro che trova solo i cartelloni pubblicitari.

Minuto 41: giallo per Fabregas. Tecnico del Como sanzionato da Cosso per proteste.

Como che in questa fase sta gestendo il possesso provando a colpire con le fiammate in campo aperto di Diao, Fadera e Strefezza.

Minuto 35: ci prova l’Udinese con Kamara, ma il suo tiro-cross è bloccato in due tempi da Butez.

Minuto 33: mancino di Lovric da fuori area: palla alle stelle.

Minuto 31: retropassaggio suicida di Solet verso Sava con Cutrone in agguato. E’ però ancora bravo il portiere bianconero ad anticipare il capitano comasco evitando guai ulteriori.

Minuto 28: problemi per Van Der Brempt che è costretto a chiedere la sostituzione. Al suo posto Iovine.

Minuto 27: Fadera sfrutta il lancio preciso di Strefezza per condurre fino al limite dell’area. Il gambiano, arrivato ai 25 metri, prova a piazzare il destro che però risulta fiacco e facile preda di Sava.

Appena superata la prima metà del primo tempo. Como sempre in vantaggio grazie a Diao.

Minuto 21: Sanchez!! Thauvin premia la sovrapposizione di Rui Modesto che centra nel cuore dell’area di rigore. Sanchez arriva per primo sul pallone ma trova l’ottima opposizione prima di Kempf e sul rimpallo di Butez.

Rui Modesto arriva al cross che però finisce comodo tra le braccia di Butez.

Minuto 16: due volte il solito Diao!! Lo spagnolo prima impensierisce Sava con un destro a giro da fuori area e poi chiama l’estremo difensore rumeno al miracolo su un colpo di testa da distanza ravvicinata sugli sviluppi di corner. Straripante.

L'esterno degli ospiti è rimasto a terra frastornato dopo il contrasto aereo con Fadera. Soccorsi in campo.

Minuto 13: Van Der Brempt arriva sul fondo e mette al centro un traversone su cui Rui Modesto è provvidenziale ad anticipare Fadera.

Minuto 9: Da Cunha scarica il mancino ampiamente a lato dopo un altro spunto dirompente di Diao.

Il secondo gol consecutivo dell’ex Betis ha già cambiato il volto della gara. Udinese costretto subito a rincorrere dopo pochi giri d’orologio.

Minuto 6: Diao è devastante, 1-0 Como!! Il Como costruisce alla perfezione davanti all’area dell’Udinese e Strefezza trova l’imbucata giusta per Diao. Lo spagnolo scappa a Kamara e batte Sava con un destro sotto la traversa. Partenza bruciante dei lariani.

Minuto 2: Lovric ci prova al volo dopo il colpo di testa a liberare l'area da parte di Dossena. Butez blocca senza problemi il destro del centrocampista bianconero.

Inizia Como-Udinese

Il posticipo tra Como ed Udinese chiude la ventunesima giornata del nostro campionato. In un weekend in cui quasi tutte le squadre dietro o di poco davanti ai lariani hanno lasciato per strada dei punti, gli uomini di Fabregas hanno una ghiotta occasione per fare un bel balzo in avanti in classifica. Al Sinigaglia, infatti, arriva l’Udinese di Runjaic, squadra tosta e compatta ma sicuramente di caratura inferiore a Lazio e Milan con cui il Como ha fatto molto bene nelle ultime due uscite. I bianconeri arrivano dal pari di settimana scorsa contro l’Atalanta e nel complesso stanno vivendo un buon momento di forma. Nonostante ciò il Como ha le carte in regola per far male ad una compagine che ha molti limiti accentuati anche dalle tante assenze soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato e le corsie laterali.

Partendo dalla formazione dei beniamini di casa, Fabregas deve ancora rinunciare a Nico Paz che parte dalla panchina. In porta c’è Butez. In difesa è riproposto il terzetto che ha giocato contro il Milan: Goldaniga, Dossena e Kempf. A centrocampo arriva l’esordio da titolare in Serie a per Caqueret che compone la coppia tutta francese con Da Cunha. Di fianco ai due blues giocano Van Der Brempt e Fadera. In avanti Strefezza e Diao sono confermati alle spalle di Cutrone.

Runjiac risponde mandando in panchina Lucca e dovendo rinunciare all’infortunato Ehzibue. Tra i pali gioca Sava. Davanti all’estremo difensore rumeno ci sono Kristensen, Solet e Bijol. A metà campo Pajero è il mediano mentre gli interni sono Karlstrom e Lovric. Sulle corsie laterali agiscono Kamara a sinistra e l’angolano Rui Modesto a destra. Le due punte tutta fantasia sono capitan Thauvin e Alexis Sanchez.