Le strade e le montage della provincia di Como laboratorio per le auto green: due sfide appassionanti

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della manifestazione 6° Lago di Como Ecogreen, che si svolgerà nei giorni 22 e 23 novembre 2024 nel territorio di Como e provincia.

L’Automobile Club Como, con il Patronato di Regione Lombardia e il Patrocinio di Provincia di Como, Comune di Como e Camera di Commercio Como-Lecco, ha deciso di organizzare anche quest’anno ben due gare valevoli per il Campionato Italiano Energie Alternative (auto elettriche, ibride, metano, gpl, dual fuel):

– Il Trofeo Green Endurance – Green Challenge Cup: evento dedicato a campioni e appassionati di economy run, composto da una gara unica divisa in due settori, il cui vincitore sarà colui che avrà consumato meno. Si partirà da Como e si attraverseranno i Comuni dell’erbese, del Triangolo Lariano, del canturino e di Olgiate Comasco, su un percorso di strade aperte di circa 200 km per valorizzare l’39;aspetto turistico e paesaggistico peculiare del territorio lariano con controlli timbro e controlli orari.

– Il Trofeo Green Hill Climb: evento composto da 2 gare ripetute 2 volte che si terrà nel territorio del Comune di Albavilla su un percorso stradale di circa 3,3 km verso l’Alpe del Vicerè. Si tratta di una gara di regolarità in salita Ecogreen per vetture ecologiche (elettriche, ibride, metano, gpl, bi-fuel) per promuovere la sostenibilità nello sport e la mobilità green. È dedicato agli appassionati di auto, ai giovani che si affacciano alla disciplina, ai campioni di regolarità e a tutti i simpatizzanti della specialità.

“Le competizioni – afferma il Presidente ACI Como Enrico Gelpi – sono riservate alle vetture ecologiche e hanno l’obiettivo di promuovere, anche in ambito sportivo, il territorio comasco e la mobilità sostenibile per città sempre più smart e con meno emissioni. Entrambe le gare si inseriscono infatti nell’ambito dell’ambizioso progetto portato avanti da ACI Como nel corso degli ultimi anni di favorire una mobilità verde e sempre più sostenibile, per sviluppare una maggiore consapevolezza dei cittadini verso trasporti privati più efficienti e meno inquinanti e un turismo maggiormente orientato alla sostenibilità”. Per ulteriori informazioni contattare l’ACI Como via e-mail: segreteria@acicomo.it