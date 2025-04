Lecce-Como 0-3, Fabregas rivela: “In settimana sono stato pesante. Ecco cosa ho fatto vedere ai giocatori”

Intervistato su Dazn dopo la bellissima vittoria del Como sul Lecce per 3-0, il mister dei lariani Cesc Fabregas ha rivelato una preparazione particolare per la trasferta in Puglia. “In settimana sono stato molto pesante – ha detto Fabregas – ho fatto leggere alla squadra tutta la stampa di Lecce, per vedere loro cosa pensavano e quanto ci tenevano. Hanno capito il messaggio, dobbiamo crescere in mentalità e coraggio, ma è un altro passo avanti”.

Poi sulla partita: “E’ la seconda partita che non prendiamo gol, è un altro miglioramento. Non eravamo ancora salvi, tatticamente e difensivamente siamo forti anche se manca ancora l’esperienza e la maturità per la categoria. Non dimentichiamo che giochiamo con tanti giocatori venuti dalla Serie B e molto giovani. Io ci ho creduto dall’inizio, ma dobbiamo ancora crescere. Il nostro messaggio, però, è sempre di non perdere mai il coraggio”.

Parole dolci per Goldaniga, difensore classe 1993 oggi capace anche di segnare un gol: “Era un vero leader già in B, ha fatto veramente molto molto bene. Mi posso fidare di lui, ed la dimostrazione che a 20 anni o a 35 si può sempre imparare qualcosa, a patto di volerlo fare”.

Infine, sulla coppia d’oro Nico Paz-Diao: “Sul primo gol hanno messo tanta qualità e tanta fisicità. Sono molto giovani, giocano con coraggio e personalità, sono belli da vedere e da allenare anche se ovviamente possono ancora crescere tantissimo. Da oggi, comunque, conta solo quello che faranno da domani in poi. Io sono qui per questo: stare con i piedi per terra e ricordare che c’è ancora tanta strada da fare”.