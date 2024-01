VIDEO Como, Lecco e Varese ma quali derby? E’ pace con gli Open Master Series 2027, Rapinese: “Evento epocale”

Altro che derby accesi di calcio o basket tra “cugini”. Tra Como, Lecco e Varese è scoppiata la pace ed è proprio merito dello sport, di una Olimpiade master, per atleti dai 30 ai 90 anni che verrà organizzata sui tre territori nel settembre del 2027. La prima presentazione delle Open Master Series Como Lake 2027 è avvenuta questa mattina (lunedì 22 gennaio 2024) nella sala del consiglio di Palazzo Cernezzi alla presenza del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, del collega di Lecco, Mauro Gattinoni e l’assessore allo Sport di Varese, Stefano Malerba.

L’appuntamento certo non è vicino, dieci giorni dal 17 al 26 settembre 2027, ma la portata dell’evento necessita preparazione. Basti dire che Regione Lombardia ha già pagato una fee di 800mila euro per organizzarlo sul territorio. Si stima l’arrivo tra i 10 e i 12mila atleti dall’Europa, ma anche dal resto del mondo, che dovranno soggiornare e spostarsi tra Como, Lecco e Varese. Oltre 30 gli sport previsti, l’elenco completo con le diverse specialità e sedi verrà presentato il prossimo settembre. Al lavoro in questo senso il “direttore sport” dell’evento, Bruno Sorrentino funzionario del Comune di Como, che ha già coinvolto alcune società sportive del territorio. Presenti alla conferenza stampa tra gli altri Chiara Sioli e Paolo Carobbio del Tennis Como, Paolo Ferrante della Comense Scherma, Filippo Giancola del Tiro a Segno nazionale Como ed Enrico Bello della Libertas San Bartolomeo. Maria Daniela De Rosa, già consulente del Cio per sette Olimpiadi e nel comitato che ha organizzato la Ryder Cup a Roma, si occuperà della direzione generale, mentre Varese e Lecco dovranno individuare i responsabili di comunicazione e accoglienza turistica.

“Queste Open Master Series Como Lake 2027 sono la dimostrazione di come Lecco, Varese e Como possono collaborare – ha spiegato il sindaco di Como, Rapinese – Si tratta di un evento che porterà grande energia del territorio sotto il cappello dello sport, che ha un grande valore anche dal punto di vista educativo. Abbiamo colto con Regione Lombardia questa opportunità anche per sistemare le infrastrutture sportive del territorio”. “Credo che rappresentiamo un territorio ineguagliabile, ringrazio l’ex sottosegretario regionale Antonio Rossi per averci coinvolto – ha fatto eco Gattinoni – Abbiamo battuto la concorrenza di Lisbona e possiamo diventare le capitali dello sport outdoor e allo stesso tempo valorizzare un’importante forma di turismo con indotto per tutti i territori”. L’assessore allo Sport di Varese, Malerba ha parlato di “opportunità fantastica per riuscire a fare rete. Lo sport è importante per i giovani, ma fa bene a tutti. Ci aspettiamo davvero delle presenze record”.

Rapinese ha chiesto poi espressamente la collaborazione delle tante Associazioni sportive. “L’anno scorso siano stati a Tampere in Finlandia, che ha organizzato i giochi del 2023. In passato ho preso parte come atleta ad eventi internazionali master di scherma. I volontari e le sedi delle società sportive saranno fondamentali per la perfetta organizzazione. Si tratta di una piccola olimpiade per atleti con oltre 30 anni. Un evento epocale. Prepariamoci in tempo perché le ricadute positive saranno per tutti, ma da subito gli organizzatori devono sudare più degli atleti”.

Daniela De Rosa, reduce dall’organizzazione dell’appuntamento invernale a Bormio ha portato i saluti del presidente di IMGA, la leggenda del salto con l’asta Sergej Bubka, assente perché in viaggio per la Corea. “Per partecipare all’evento bastano un certificato medico e il tesseramento a una federazione o associazione sportiva delle discipline in gioco, capite che davvero la platea dei praticanti è ampia. I partecipanti possono avere dai 30 ai 90 anni”. Chi si volesse fare un’idea più precisa della manifestazione può andare sul sito dell’ente IMGA Masters Games: multi-sport event for 30+ year old Masters Athletes

O guardare questo video di Tampere