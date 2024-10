Sul Lago di Como romba il 43esimo Rally Trofeo Villa d’Este Aci Como. Uno spettacolo da kolossal

Tripla validità, confronto tecnologico d’alta caratura, accese rivalità sportive e forte promozione del territorio: il 43esimo Rally Trofeo Villa d’Este – ACI Como 2024 va sulla rampa di lancio con alte aspettative qualitative. Vanta tre validità: il Trofeo Italiano Rally (coeff.1,5), la Coppa Rally Zona3 (coef. 1,75) che determina i finalisti della Coppa Italia che si svolgerà a Genova l’8-9 novembre 2024 e la Lombardia Rally Cup (1,5), serie regionale creata e promossa dai dieci Automobile Club di Lombardia.

Sono sin qui 75 gli equipaggi che hanno inviato la propria adesione; le iscrizioni sono state prorogate e si chiuderanno sabato 5 ottobre 2024 per l’evento che si sviluppa in otto prove speciali. Partenza da Erba sabato 12 ottobre ore 18, arrivo domenica 13 ottobre ore 16.30 a Como, nella centrale Piazza Cavour. In tutto i concorrenti effettueranno 93,800 km relativi alle otto prove cronometrate su un totale di 375 km dell’intero sviluppo del tracciato di gara.

Oggi nell’elegante ambientazione di Sala Regina al Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio si è svolta la presentazione dell’evento. A salutare le autorità, gli ospiti e la stampa è stato il presidente del comitato organizzatore dell’Automobile Club Como, Avv. Enrico Gelpi, seguito dal direttore finanziario del Gruppo Villa d’Este Matteo Cristina, dall’assessore regionale lombardo Alessandro Fermi affiancato dai consiglieri regionali Marisa Cesana e Anna Dotti, dal presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, dal sindaco di Como Alessandro Rapinese e dal direttore della rete televisiva ETV Andrea Bambace.

Hanno descritto in ogni particolare tecnico e legato alla sicurezza il direttore dell’Automobile Club Como Roberto Conforti e il direttore gara Simone Bettati.

Presenti in platea il nuovo Prefetto di Como Corrado Conforto Galli, il Questore di Como Marco Calì, il Comandante provinciale dei Carabinieri Giuseppe Colizzi, il Comandante della Polizia Stradale Antonio Prina, il Comandante della Guardia di Finanza di Como Michele Donega, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Pugliano, il Comandante della Polizia Locale di Como Vincenzo Aiello e numerosi sindaci: da quello di Cernobbio ad Erba e Como, oltre ai Comuni del Triangolo Lariano, della Valle d’Intelvi, della Valle Cavargna e Val Senagra.

PROGRAMMA IN SINTESI: DALLA CONSEGNA ROAD BOOK AL BRIEFING CON IL DIRETTORE DI GARA. FULCRO DI PARTENZA E DIREZIONE GARA LARIOFIERE AD ERBA.

Giovedì 10 ottobre si aprirà il villaggio rally ad Erba, LarioFiere, nel contesto del moderno centro eventi di LarioFiere: dapprima la distribuzione di road book (ore 17-21) che prosegue il giorno dopo (dalle ore 7.30 alle 10.30). Poi le ricognizioni, rigorosamente con auto di serie, venerdì 11 ottobre, dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 23.30. Un momento imperdibile per tutti è certamente il briefing con il nuovo direttore di gara, l’emiliano Simone Bettati: avverrà all’interno di Lario Fiere, venerdì ore 15. Le verifiche per equipaggi ed autovetture in gara si effettuano venerdì 11 ottobre, ore 15.30-18 e sabato 12 ottobre, ore 8-11.30.

MOTORI ACCESI SABATO 12 OTTOBRE: DALLO SHAKEDOWN MATTUTINO ALLE PROVE SPECIALI NEL TRIANGOLO LARIANO NEL CORSO DELLA SERATA.

Le preziose prove tecniche delle vetture in assetto da gara – il cosiddetto shakedown – sono in programma nel Comune di Barni, sopra Erba, dalle ore 9 alle 13.30. La partenza viene data sabato 12 ottobre, a Lario Fiere ad Erba, alle ore 18.

La prima tappa si articola su due prove (Piani del Tivano e Bellagio) da ripetere due volte. Si tratta di due classiche nel Triangolo Lariano: la PIANI DEL TIVANO – GRUPPO SERRATORE è lunga 14,55 km e scatta alle ore 18.38’, seguita dalla BELLAGIO – CHALET GABRIELE di 11,45 km che parte dalle ore 19.34’. Dopo un riordino di 30 minuti e l’assistenza tecnica di altri 30’ a LarioFiere, le due prove si ripetono alle ore 22.00 e alle 22.56’. Sempre a LarioFiere ad Erba le autovetture in gara sosteranno per tutta la notte in parco chiuso senza la possibilità di effettuare interventi tecnici.

SECONDA E DECISIVA TAPPA TRA VALLE D’INTELVI E VAL CAVARGNA. GRAN FINALE A COMO, NEL SALOTTO DI PIAZZA CAVOUR, DOMENICA 13 OTTOBRE, DOPO LE ORE 16.

Dopo la pausa notturna la seconda frazione del rally, in programma domenica 13 ottobre, promuove Valle d’Intelvi con l’Alpe Grande e la Val Cavargna nei due passaggi, mattutino e pomeridiano. Il primo passaggio sull’ALPE GRANDE – BOLLA (km.7,200) è programmato alle 10.14’ seguito dalla VAL CAVARGNA – FOXTOWN (km. 13,70) alle ore 10.59’. Dopo il riordino di un’ora ed un remote service di 15’ a Porlezza, le due prove speciali in Valle d’Intelvi e Cavargna verranno ripetute alle ore 13.34’ e alle 14.19’. Novità sarà il riordino finale in centro a Cernobbio. Alle ore 16.30 di domenica 13 ottobre 2024 è previsto l’arrivo con la cerimonia di premiazione nel salotto della città di Como, piazza Cavour.

COLOSSALE LA MOBILITAZIONE ORGANIZZATIVA PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA.

Da sempre Automobile Club di Como ha a cuore la sicurezza nel corso delle sue manifestazioni motoristiche. Anche per il 43° Rally Villa d’Este ACI Como è confermata la colossale mobilitazione con personale specializzato per prevenire incidenti e per garantire il pronto intervento in caso di necessità.

Bastino pochi dati per capire quanto tutto è stato programmato con professionalità: sono 161 i Commissari di percorso mobilitati il sabato e 168 la domenica di gara; sono 42 gli ufficiali di gara impegnati, dai giudici di gara a gli addetti ai concorrenti e verificatori, ecc. Sono 25 il sabato e 32 la domenica i medici ausiliari in servizio sulle prove speciali, sono 52 i tecnici che operano nella gestione di piazze, riordini e allestimento prove speciali. Sono 12 i tecnici preposti al servizio di decarcerizzazione, anti incendio refuelling, 13 ambulanze, 8 carri attrezzi. Nel corso del rally 2023 notevole la mobilitazione delle Forze dell’Ordine a supporto del comitato organizzatore: intervennero 20 agenti della Polizia Stradale, 30 Carabinieri, 30 della Guardia di Finanza e decine di agenti delle Polizie Locali dei Comuni interessati all’evento.

IL PRESTIGIOSO TROFEO VILLA D’ESTE FA TAPPA NEI COMUNI DEL LARIO. E NEL 2024 CHI LO VINCERA’?

ECCO L’ABBINAMENTO DEI DICIOTTO COMUNI.

Uno dei punti d’eccellenza è da sempre la sintonia tra ACI Como e gli Enti locali interessati all’evento, sinergia che porta a scelte condivise, delineando itinerari ed orari di percorrenza delle prove speciali chiuse al traffico per motivi di sicurezza. Nel 2022 è stata varata la contesa tra i Comuni che assume una nuova formula: il TROFEO VILLA D’ESTE è messo in palio dalla prestigiosa società alberghiera, che amministra e gestisce la meravigliosa dimora storica di Cernobbio che ospita anche quest’anno il vernissage del rally, come premio speciale assegnato al Comune abbinato all’equipaggio vincitore del rally. Il prestigioso Trofeo Villa d’Este fa tappa ogni anno nel Comune abbinato a chi inserisce il proprio nome nell’albo d’oro.

In fase preliminare di gara sono stati abbinati i numeri di gara dei top driver ai Comuni che ospitano l’evento, così da costituire uno schieramento eterogeneo, premessa ideale per lotte avvincenti che troveranno la loro conclusione naturale in Piazza Cavour a Como: sarà il sindaco del Comune abbinato all’equipaggio vincitore 2024 a gioire sul palco e ricevere il Trofeo Villa d’Este.

Ecco l’abbinamento dei diciotto Comuni che ospitano il rally con i numeri di gara dei top driver: Asso (n.3), Barni (14), Bellagio (9), Cavargna (5), Centro Valle d’Intelvi (8), Cerano d’Intelvi (18), Cernobbio (20), Como (16), Corrido (1), Erba (12), Nesso (15), Porlezza (4), San Bartolomeo Val Cavargna (11), San Nazaro Val Cavargna (7), Sormano (19), Val Rezzo (6), Veleso (2), Zelbio (10).

CLARISSA FESTEGGIA CON ASSO ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA I SUOI 20 ANNI DI RALLY: “NEVER GIVE UP!”

E’ straordinaria la passione di una donna che lotta contro la Sclerosi multipla da oltre sette anni e che si impegna da vent’anni nel mondo rally. E’ Clarissa Chiacchella di Como, in gara da navigatrice del 52enne comasco Mirko Lui con una Renault Clio Super 1600 da 220 cv. di potenza, team Twister, scuderia Bluthunder. “Sin qui ho disputato 130 rally con tante vittorie di classe – racconta la 42enne navigatrice comasca -. Ho seguito l’ultima terapia nel 2018 quando i medici sono intervenuti sul mio sistema immunitario. Ora non seguo cure farmacologiche, ma eseguo tanti controlli periodici e mi tengo allenata. Lo sport dei rally è motivazione grande per proseguire con dinamismo, stando accanto agli amici. Uno di questi è la presidente della sezione di Como dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla: è Roberta Amadeo, affetta dalla malattia da 30 anni, è campionessa handbike. Ho scelto il 43° Rally Villa d’Este ACI Como sia per festeggiare il mio 20esimo anno di rally e porre sull’auto il logo AISM, ma anche per sensibilizzare verso la conoscenza della malattia, le sue cure e stimolando altri malati verso la pratica di sport”.

IL TIR APPRODA A COMO, TERRENO DI BATTAGLIA PER DEFINIRE NUMEROSE COPPE ACI SPORT.

Sei gare e sei vincitori diversi, continue battaglie sul filo dei secondi e sette appuntamenti su e giù per lo stivale: questo è il Trofeo Italiano Rally 2024 che approda l’11-12-13 ottobre sulle strade intorno al Lario. Il campionato cadetto ha già un vincitore: è il biellese Corrado Pinzano navigato dal comasco Mauro Turati, i due hanno matematicamente chiuso i conti per il titolo dopo il Rally Città di Bassano, cucendosi per la prima volta lo scudetto sul petto. Ma il TIR avrà comunque un finale di stagione di grande spettacolo al Trofeo Villa d’Este ACI Como: qui si chiudono tutte le Coppe ACI Sport ancora aperte. Pinzano, con il 2° posto ottenuto a Bassano, a seguito della penalità di 10 punti comminata a Giuseppe Testa dopo l’esclusione dalla gara veneta per irregolarità tecnica, ha conquistato il TIR con una tappa d’anticipo. Da regolamento infatti, tenendo conto che la classifica finale verrà redatta sulla base dei 6 migliori su 8 totali, Testa non può scartare il risultato di Bassano e pertanto non può più raggiungere gli 81 punti in classifica acquisiti da Pinzano. Alla vigilia del 43° Rally Trofeo Villa d’Este ACI Como 2024 la classifica assoluta vede al comando Corrado Pinzano (Vw Polo GTI) con 81 punti, seguito da Giuseppe Testa con Skoda Fabia e 67,50 punti; terzo è Simone Miele (Skoda Fabia) con 40,50 punti, seguito da Luca Pedersoli (Citroen Ds3 Wrc) con 37,50 punti e da Marco Silva (Skoda Fabia) con 25,50 punti. Le sette gare del TIR che hanno visto 6 diversi vincitori sono state Rally del Lazio (Testa), Marca Trevigiana (Pinzano), Salento (Pedersoli), San Martino di Castrozza (Daprà), Lana di Biella (Pizio), Piancavallo (Testa) e Bassano (Signor).

LOMBARDIA RALLY CUP, TANTI TROFEI ANCORA IN PALIO

Sono tre i campionati (multimarca) per i quali è valevole il 43° Rally Trofeo Villa d’Este ACI Como 2024: innanzitutto il TIR, Trofeo Italiano Rally, a coeff.1,5 poi il CRZ, Coppa Rally di Zona 3, a coeff.1,75 infine il Lombardia Rally Cup a coeff.1,5.

Il programma del 1° LOMBARDIA RALLY CUP – creato dai dieci Automobile Club che operano in Lombardia – prevede sei gare di cui cinque già disputate: il 32° Rally dei Laghi di Varese (2-3 marzo), il 38° Rally Prealpi Orobiche di Bergamo (21 aprile), il 67° Rally Coppa Valtellina di Sondrio (22-23 giugno), il 3° Rally Valli Oltrepò Pavese (2 agosto). Questi quattro hanno vantato coef.1. Poi il 47° Rally 1000 Miglia di Brescia (12-14 settembre) che precede il 43° Trofeo Villa d’Este ACI Como (11-12-13 ottobre): le ultime due gare vantano il coeff.1,5. Per poter accedere alla classifica finale occorre disputare un minimo di quattro gare.

Attualmente la classifica assoluta (mix di piloti e navigatori) vede al comando Moreno Cambiaghi con 42,5 punti davanti al campione italiano assoluto Andrea Crugnola con 42 punti, seguiti da Giulia Paganoni (leader tra i navigatori) con 38,5 punti, Andrea De Nunzio con 36 punti, quindi Danilo Fappani (26,5), Nicolò Gonella (23), Giordano Formolli (21), Debora Duico (21), Michele Barri (19) e Simone Baruffini (18,5). Numerose le lotte di classe sia tra i piloti sia tra navigatori.

CRZ ZONA 3: LOTTA PER L’ASSOLUTA E LE CLASSI. LA CONTESA PER LA COPPA RALLY DI ZONA TRE SI FA AVVINCENTE. DECISIVA LA GARA COMASCA

Dopo la positiva esperienza 2023, anche quest’anno il rally comasco vede in campo, su identico terreno di gara e lungo le stesse prove speciali, sia le auto da rally in lizza per il campionato cadetto Trofeo Italiano Rally sia gli equipaggi che puntano alla Coppa Rally di Zona 3 a coeff.1,75. E per chi è in lotta per primeggiare nel torneo zonale lombardo ci sono molti motivi d’interesse per porsi in luce davanti ad una platea di alto livello qualitativo. La lotta per la vittoria nel Coppa di Zona n.3 vede in lizza numerosi equipaggi che non solo gareggiano per vincere a Como ma anche per poter accedere alla Finale Coppa Italia, in programma l’8 e 9 novembre 2024 con il 40° Rally della Lanterna di Genova.

I primi tre classificati nella classifica generale di ciascuna delle zone sono ammessi alla finale Nazionale Coppa Italia 2024. Il calendario della Coppa Rally di Zona 3 si articola su sette gare tutte lombarde, cinque delle quali a coeff.1 (Laghi ad inizio marzo, Camunia a fine marzo, Prealpi Orobiche ad aprile, Coppa Valtellina a giugno, Valle Oltrepo’ ad agosto), poi il 1000 Miglia bresciano di settembre a coef.2 e il Villa d’Este ACI Como a coef.1,75.

La situazione in classifica assoluta vede al comando il pavese Giacomo Scattolon con Citroen C3 Rally2 con 28 punti, seguito a quota 20 dal comasco Alessandro Re con Volkswagen Polo GTI. Terzo è il bresciano Ilario Bondioni (Skoda Fabia) con 18 punti, seguito dal pavese Flavio Brega a quota 13 punti e il terzetto formato da Simone Miele, Jacopo Facco e da Alberto Dall’Era (tutti e tre su Skoda Fabia) appaiati a quota 12 punti. Segue un poker di concorrenti, affiancati tra loro a quota 10 punti, abituati a correre i rally di Lombardia puntando in alto: sono Corrado Pinzano, Mirko Farea, Marco Colombi e Manuel Bracchi. Anche a livello di classi molte categorie sono ancora aperte e la partecipazione alla finale di Coppa Italia a al Lanterna da gola a tutti. Importante ricordare che, al termine del CRZ zona tre 2024, il primo classificato in ogni classe, Over 55 e Femminile, è ammesso alla Finale Nazionale Coppa Rally ACI Sport 2024. I primi tre classificati nella classifica Under 25 di ogni zona sono ammessi alla Finale Nazionale Coppa Rally.