In provincia di Como apre il nuovo supermercato nato al posto di una segheria

Sarà inaugurato il 13 giugno prossimo il nuovo supermercato Aldi a Mariano Comense. Il nuovo punto vendita è frutto del recupero di un’area dismessa, utilizzata in precedenza come segheria, e oggi riqualificata grazie a importanti interventi di rigenerazione urbana. Il nuovo negozio, infatti, contribuirà al miglioramento delle infrastrutture della zona, grazie alla realizzazione di un parcheggio a uso pubblico con sosta massima di 90 minuti e una nuova pista ciclopedonale con filare alberato e panchine. Inoltre, verrà adeguata la fermata dell’autobus esistente in Via Isonzo, completa di pensilina, e riqualificato il tratto di Via Isonzo di fronte la filiale con la realizzazione di uno spartitraffico e altre opere accessorie. Fiore all’occhiello del punto vendita è la presenza di verde verticale, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità ambientale e dell’area della zona.

Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30, il punto vendita conta su 88 posti auto gratuiti, di cui 2 dedicati ai disabili e 2 alle donne in attesa o ai neogenitori. Lo store è, inoltre, dotato di un impianto fotovoltaico con una portata di 72,28 kW e di 2 colonnine per la ricarica di auto elettriche, con una portata di 22 kW. Per festeggiare l’inaugurazione, Aldi propone anche speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali.

La nuova apertura a Mariano Comense consolida la presenza di Aldi nella provincia di Como, dove ora sono 5 i punti vendita inaugurati, portando a quota 63 i negozi in Lombardia. Il taglio del nastro contribuirà alla creazione di 14 nuove opportunità lavorative per un totale di 1.044 collaboratori nella regione. L’azienda raggiunge così il traguardo dei 182 negozi in Italia e 3.255 persone impiegate, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.