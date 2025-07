Bocciata lo stop alla maxi opera: in provincia di Como si avvicina la strada da 334 milioni di euro

Arriva (indirettamente) un altro sì pesante per la Caturina Bis, strada dal costo giunto a 334 milioni di euro. Ed è quello della maggioranza di centrodestra di Cantù, guidata dal sindaco Alice Galbiati (Lega), che ha compattamente respinto la mozione discussa in consiglio comunale con cui la lista Cantù Civica, tramite la consigliera Cecilia Volonté, chiedeva “di rivalutare la realizzazione della Canturina bis alla luce dell’incremento dei costi (lievitati a 334 milioni di euro), dell’impatto ambientale sul parco regionale, e del cambiamento di consapevolezza, circa la mobilità sostenibile, avvenuta in questi anni tra la cittadinanza”.

“A replicare alla consigliera Volonté, è stato il capogruppo di Forza Italia, Umberto Cappelletti, che ha sostenuto come l’infrastruttura verrà mitigata da opere compensative e i costi sono lievitati proprio per migliorare l’inserimento ambientale della strada nell’area interessata. Inoltre si ritiene adeguato il miglioramento della velocità di deflusso di questa strada in considerazione del territorio” spiega il Comitato No Canturina Bis in una nota, riepilogando quanto accaduto.

“Ricordiamo in realtà che ad oggi il tratto tra via Genova e via Marche è quasi interamente in superficie, a differenza da quanto sostenuto dal cons. Cappelletti, con l’eccezione della galleria prevista tra il viadotto della Serenza e lo svincolo delle cascine alte di Mirabello. Per quanto concerne il miglioramento della velocità del traffico, ricordiamo come è previsto un aumento in corrispondenza dei punti di immissione dell’infrastruttura e inoltre tale strada non ridurrà l’utilizzo dell’auto privata”, aggiungono gli attivisti.

“A seguire ha preso parola il capogruppo della Lega, Maurizio Facchini, sostenendo come l’infrastruttura é stata prevista dalle linee di mandato, e quindi la maggioranza voterà contro la mozione presentata – prosegue il comunicato – Intervenuti infine Antonio Pagani e Francesco Ape per il Partito Democratico dichiarando la propria intenzione a votare favorevolmente la mozione poiché questa strada stravolgerebbe le aree verdi di Mirabello e rischierà di rimanere una cattedrale nel deserto”.

Alla fine “votano favorevolmente alla mozione (contrariamente alla Canturina bis e per redistribuire le risorse previste dalla legge 9/20 in interventi di mobilità sostenibile), in 9: Cecilia Volonté e Omar Bourass (Cantù Civica), Antonio Pagani, Allegra Cangi, Roberto Bianchi, Roberto Malamisura, Francesco Ape, Luigi Caldera, Guido Calciolari (PD Cantù); votano contrariamente alla mozione (favorevoli alla Canturina bis), in 12: Umberto Cappelletti, Carlotta Secchi (Forza Italia), Maurizio Facchini, Gabriele Maspero, Francesco Pergola, Alice Galbiati, Giacomo Porta (Lega), Novati Serafino, Beatrice Piazza, Maurizio Mancuso, Franco Ventura, Edgardo Arosio (Fratelli d’Italia)”.