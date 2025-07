Tra i borghi Bandiera Arancione il Touring consiglia il gioiello sul Lago di Como: “Ideale grazie al suo Festival”

C’è anche un borgo del Lago di Como segnalato nella mappa di oltre 100 eventi, iniziative ed esperienze nelle località Bandiera Arancione in tutta Italia proposta per un’Estate nei Borghi del Touring Club Italiano: estateneiborghi.it.

Queste piccole eccellenze del territorio, che si distinguono per la loro dimensione umana, il calore e l’accoglienza, sono la meta ideale per chi cerca nell’estate momenti indimenticabili, manifestazioni tradizionali e autentiche, esperienze uniche e attività in grado di soddisfare gli interessi più disparati, lontano dalle solite mete.

In Lombardia, ad esempio, per il Lago di Como Moltrasio (in foto), grazie al Buskers Festival è segnalato come “ideale per chi ama passare una serata godendosi uno spettacolo dal vivo” mentre la musica è protagonista nei borghi di Ponti sul Mincio (MN), Solferino (MN) e Castellaro Lagusello (frazione di Monzambano, MN) con i concerti del Festival delle Colline Moreniche. Gli appassionati di arte, invece, hanno la possibilità di vivere un’esperienza emozionante a Chiavenna (SO) con la visita di Palazzo Vertemate Franchi, una delle dimore Cinquecentesche più belle della Lombardia.

Dal 3 luglio fino al 21 settembre, inoltre, un contest fotografico mette in palio 20 soggiorni per due persone in un borgo Bandiera Arancione. Informazioni e modalità per partecipare saranno disponibili su estateneiborghi.it.

L’invito che vogliamo fare a tutti, con la campagna #EstateNeiBorghi, è quello di immergersi nell’atmosfera e vivere a pieno le emozioni che questi luoghi sanno offrire, senza rinunciare al divertimento e alla curiosità di vivere esperienze insolite» dichiara Isabella Andrighetti, Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali TCI «Scegliere un paese Bandiera Arancione, come meta o tappa di un viaggio per le proprie vacanze estive, non solo permette di scoprire tesori nascosti dell’entroterra del nostro Paese, ma è una scelta di viaggio responsabile che contribuisce a sviluppare un turismo sostenibile, supportando territori che si impegnano, da sempre, nella tutela delle proprie tradizioni, dell’ambiente che li ospita e delle comunità che li abitano».