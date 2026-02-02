Neve a Como e in Lombardia, cosa dicono le previsioni e dove potrebbe cadere

Ecco le previsioni della Protezione Civile lombarda:

Per la restante parte della giornata di oggi 02/02 si prevedono le prime deboli precipitazioni sparse sul Pavese, che saranno in estensione nel pomeriggio ed in serata alla pianura e fascia prealpina e alle Alpi centro occidentali, con quota dello zero termico in graduale abbassamento nella giornata, in serata a 600 metri sui settori più sudoccidentali della regione. Limite della neve attorno a 400-600 metri sui settori occidentali, 500-800 metri sui settori centrorientali e nelle valli; possibile pioggia mista a neve alle quote inferiori ma senza significativi accumuli al suolo. Possibile gelicidio o pioggia gelata sull’Appennino in tarda serata.

Per la giornata di domani 03/02 si prevedono dalla notte e fino a metà giornata precipitazioni diffuse sulla regione, deboli o al più localmente moderate sulla fascia prealpina e l’Appennino, in spostamento da Ovest verso Est, con quota dello zero termico inizialmente tra 600 e 1000 metri, in risalita a 1200-1400 metri a partire da Est da metà giornata, ma con possibile omotermia alle quote inferiori.

Limite delle nevicate nella notte variabile da 400 metri sui settori più occidentali affacciati alla pianura, fino a 800 metri spostandosi ad Est, e in graduale innalzamento nel corso dell’evento. Possibile pioggia mista a neve sotto tali quote, in particolare sui settori più occidentali, ma con accumuli al suolo più irregolari. Sull’Appennino Pavese probabile gelicidio o pioggia gelata. Precipitazioni in rapido esaurimento da metà giornata con possibile residua e non significativa pioviggine (nevischio oltre 1000 metri) nel pomeriggio ed in serata.

Per Neve a quote inferiori ai 600 mslm: fino alle 12:00 possibili irregolari accumuli di pochi centimetri, di breve durata, per precipitazioni a tratti nevose fino al piano, più probabili oltre 400 m.s.l.m.; sull’Appennino precipitazioni miste, con possibilità di gelicidio o pioggia gelata. Per Neve a quote superiopri ai 600 mslm: sotto i 1200 metri di quota accumuli massimi di 15-20 cm su Prealpi, Retiche centroccidentali e Adamello; 5-15 cm su Retiche orientali e Appennino. Sui settori occidentali accumuli significativi a partire da 600-800 metri, mentre sui settori orientali da 800-1000 metri. Fase acuta nella seconda parte della mattina.

Si rimanda alla consultazione del documento di allerta per rischio NEVE allegato per conoscere le decorrenze/validità dei codici colore per ciascuna zona omogenea e le indicazioni operative.

Si chiede a tutti i Presìdi Territoriali di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it e compilando l’applicativo Ra.S.Da. profilandosi preventivamente al seguente indirizzo: www.protezionecivile.servizirl.it.

Inoltre, si invitano tutti i cittadini ad informarsi sui rischi potenziali presenti sul territorio di interesse, sull’organizzazione dei servizi di Protezione Civile e di seguire le disposizioni emanate dalle Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza, facendo riferimento all’Amministrazione Comunale, anche attraverso la possibile consultazione del Piano di Protezione Civile.

Conoscere i potenziali pericoli ed i conseguenti rischi di un territorio rappresenta il primo passo per difendersi e poterli affrontare nel modo più corretto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Indicazioni per i cittadini” dell’app allertaLOM o la sezione “Cosa fare in emergenza” del sito www.allertalom.regione.lombardia.it.

Per le chiamate di soccorso e di emergenza fare sempre riferimento al Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 o all’app 112 Where Are U che permette di effettuare la chiamata di emergenza ed inviare contemporaneamente la posizione esatta del chiamante alla Centrale del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112 della Lombardia.

IL DOCUMENTO COMPLETO