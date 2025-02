A 30 km da Como rinasce la ‘Ticosa della Brianza’: centro commerciale, 300 parcheggi, musica, sport e laghetto

Un’immensa area industriale dismessa si sta trasformando in una City Life in miniatura. Negli spazi occupati dalla ex Colombo – siamo a Monza tra viale Lombardia, piazzale Virgilio e il canale Villoresi – i lavori in corso porteranno a una vera trasformazionee.

Su un’area da 18mila metri quadrati – in una zona che ricorda per certi versi la Ticosa di Como, 45mila metri su cui il Comune vuole fare un maxi parcheggio – ci sarà spazio per una rivoluzione. A dicembre 2024 le ruspe hanno cominciato a spianare la strada per un nuovo supermercato Iperal, uno dei tasselli che comporranno il puzzle di una vasta zona verde e ricca di attrattività.

Nel progetto è coinvolto anche lo studio P’arcnouveau, lo stesso ad aver curato la realizzazione del futuristico quartiere di Milano City Life e che ha realizzato anche il progetto per la realizzazione di “Milano verticale”.

Ma ecco cosa comparirà in futuro: innazitutto un’area giochi attrezzata e un’area sportiva, poi spazio a un “biolago” che raccoglierà l’acqua piovana (da utilizzare per l’irrigazione dell’area verde circostante ed eventualmente da far confluire nel Villoresi), di un anfiteatro naturale a gradoni in cui allestire eventi e attività e, ancora, percorsi ciclopedonali, che collegheranno il parco alle ciclabili già esistenti lungo il Villoresi. Un investimento di un milione e 422mila euro comunali.

Nell’area sportiva ci sarà spazio per basket e ginnastica; l’area giochi, realizzata con pavimentazione in gomma antitrauma, conterrà installazioni destinate ai più piccoli, basate su arrampicata ed equilibrio. Vicino all’area sportiva verrà realizzato un sistema di laminazione per raccogliere l’acqua piovana, permettendone così il riutilizzo per irrigare l’area verde circostante. L’acqua in eccesso sarà fatta confluire nel canale Villoresi qualora il biolago superasse il livello di riempimento stabilito.

Ci sarà poi spazio per una ventina di parcheggi pubblici in superficie videosorveglianza e un parcheggio per 300 auto sotto il centro commerciale. Subito dopo questo lotto di lavori, della durata prevista di 18 mesi, dovrebbe andare in porto la costruzione di un nuovo Teatro della musica, Sarà un auditorium da 400 posti immerso nel parco urbano, che darà risposta alla necessità di luoghi per spettacoli musicali.